4ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Πάτρας: Ιδανική διαδρομή για επιδόσεις και ρεκόρ, συνεχίζονται οι δηλώσεις συμμετοχής

Ο Δήμος Πατρέων, σε συνεργασία με τον Αθλητικό Όμιλο Πάτρας «Κούρος» διοργανώνουν τον «4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας», που είναι αφιερωμένος στη μνήμη του σπουδαίου Πατρινού μαραθωνοδρόμου και πρωταθλητή της Παναχαϊκής.

Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025.

Η διαδρομή του αγώνα είναι μετρημένη και πιστοποιημένη από την εταιρεία AIMS (Association of International Marathons and Distance Races) επίσημης μέτρησης και πιστοποίησης και οι επιδόσεις στον Ημιμαραθώνιο των 20.097 μέτρων και τα 5.000 μέτρα θα αναγνωρίζονται από τον ΣΕΓΑΣ.

Η διαδρομή είναι επίπεδη, ασφάλτινη και ασφαλής. Διασχίζει το Νότιο Πάρκο, την Ιχθυόσκαλα, το Παλιό Λιμάνι και το Τελωνείο, τη Μαρίνα, τη Γλυφάδα, τον Ο.ΠΑ.ΘΑ και τον ΙΟΠ, την Τερψιθέα, το Έλος της Αγυιάς, την πρώην Πλαζ του ΕΟΤ. Εκτείνεται από τον ποταμό Γλαύκο που βρίσκεται νότια μέχρι τον προστατευόμενο από τη Διεθνή Συνθήκη Ραμσάρ Υγροβιότοπο «Έλος της Αγυιάς» και την πρώην Πλαζ του ΕΟΤ που βρίσκονται βόρεια.

Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής είναι μέσα στη φύση και οι αθλητές και οι αθλήτριες κατά τη διάρκεια της θα έχουν συνεχή οπτική επαφή με τη θάλασσα, με τα υψίστης αρχιτεκτονικής αξίας κτίρια της παλιάς βιομηχανικής ζώνης της πόλης και άλλα νεοκλασικά κτίρια εντός του αστικού ιστού, τη μεγαλύτερη εκκλησία των Βαλκανίων του πολιούχου της Πάτρας Αγίου Ανδρέα , τη Γέφυρα Ρίου- Αντιρίου, ενώ οι δρομείς θα διέλθουν από το παλιό Λιμάνι της πόλης.

Η ανώτερη υψομετρική διαφορά της διαδρομής από τη θάλασσα είναι 3 μέτρα. Θα φυλάσσεται σε όλο το μήκος της από την Τροχαία, τους Ραδιοερασιτέχνες μοτοσικλετιστές, τη Λέσχη μοτοσικλετιστών και πλήθος Εθελοντών.

ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ

Ημιμαραθώνιος 21.097 μέτρα. (γεννηθέντες 2007 και νωρίτερα).

Αγώνας δρόμου 5.000 μέτρα (γεννηθέντες 2013 και νωρίτερα).

Αγώνας δρόμου 1.000 μέτρα για μαθητές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού (2014-2016) και ΑμεΑ.

Οι εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής ξεκίνησαν και συνεχίζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://raceid.com/el/races/13932/about