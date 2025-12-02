Θερμή υποδοχή στην ΕΟΕ για τους Πατρινούς πρωταγωνιστές, Αντωνία Γιαννακοπούλου και Νίκο Πλέα της Ελληνικής Πυγμαχίας

Μια ιδιαίτερα τιμητική στιγμή για την πατρινή πυγμαχία σημειώθηκε στα γραφεία της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, όπου ο Πρόεδρος της ΕΟΕ, κ. Ισίδωρος Κούβελος, υποδέχθηκε τους μεταλλιούχους του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Πυγμαχίας U23.

Στο επίκεντρο της υποδοχής βρέθηκαν η «ασημένια» Πατρινή πρωταθλήτρια Αντωνία Γιαννακοπούλου και ο Ομοσπονδιακός Προπονητής και επίσης Πατρινός, κ. Νίκος Πλέας, οι οποίοι εκπροσωπούν επάξια την πόλη και την ελληνική πυγμαχία σε διεθνές επίπεδο.

Μαζί με την Γιαννακοπούλου υποδέχθηκαν και τους «χάλκινους» μεταλλιούχους Βασιλική Σταυρίδου και Ζαχαρία Μυλωνά, παρουσία του Α’ Ειδικού Γραμματέα κ. Κώστα Γκόγκου, του κ. Χάρη Μαριόλη και φυσικά του κ. Πλέα, ο οποίος με τη διαρκή του καθοδήγηση συμβάλλει στην εντυπωσιακή πορεία της Εθνικής ομάδας.

Ο κ. Κούβελος εξήρε τη σπουδαία δουλειά που γίνεται στην πατρινή πυγμαχία και αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην Αντωνία Γιαννακοπούλου, η οποία με την κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου επιβεβαίωσε την ανοδική της πορεία και το μεγάλο της μέλλον στο άθλημα. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συμβολής του Νίκου Πλέα, ο οποίος, ως Ομοσπονδιακός Προπονητής, συνεχίζει να αναδεικνύει αθλητές υψηλών δυνατοτήτων.

Σε δήλωσή του ο Πρόεδρος της ΕΟΕ συνεχάρη όλους τους αθλητές, τονίζοντας ότι η Επιτροπή θα βρίσκεται σταθερά δίπλα τους και υπογραμμίζοντας πως το μέλλον της ελληνικής πυγμαχίας προδιαγράφεται ιδιαίτερα ελπιδοφόρο.