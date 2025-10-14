Ο ΝΟΠ κληρώθηκε στο Κύπελλο Ελλάδας με τη Βουλιαγμένη- ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Γνωστή έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (14/10) από την ΚΟΕ, η κλήρωση στο Πόλο για το 48ο Κύπελλο Ελλάδας πόλο ανδρών και Γυναικών, για όλες τις φάσεις μέχρι και τα Final-4.

Αναλυτικά το πρόγραμμα Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών

Α’ ΦΑΣΗ, 5/11/2025:

ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΝΟ ΧΙΟΥ ΑΥΡΑ (1)

ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (2)

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ (3)

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – Ναυτικός Όμιλος Πατρών (4)

ΠΑΟΚ DOMUS ERGO – ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (5)

ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (6)

ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΥΔΡΑΪΚΟΣ (7)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΟΦΘ (8)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ, 4/2/2026:

Νικητής 1 – Νικητής 2 (9)

Νικητής 3 – Νικητής 4 (10)

Νικητής 5 – Νικητής 6 (11)

Νικητής 7 – Νικητής 8 (12)

FINAL-4, 27-28/2/2026, ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ:

Νικητής 9 – Νικητής 10

Νικητής 11 – Νικητής 12

Αναλυτικά το πρόγραμμα Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών

Α’ ΦΑΣΗ, 5/11/2025:

ΠΑΟΚ DOMUS ERGO – ΝΕΠ (5)

ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ (6)

ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (7)

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (8)

ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ, 26/11/2025:

Νικητής 7 – ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ BETSSON (9)

ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – Νικητής 8 (10)

Νικητής 6 – Νικητής 5 (11)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ iRepair (12)

FINAL-4, 3-4/4/2026, ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ:

Νικητής 9 – Νικητής 10

Νικητής 11 – Νικητής 12

Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΠ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ

2025: Μέχρι τον 2ο γύρο στους «16»

2024: Δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής

2023: Δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής

2022: Δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής

2021: Δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής

2020: Μέχρι τον 1ο γύρο στους «18»

2019 1ο γύρο στους «18»

2018 1o γύρο στους «16»

2017 1o γύρο στους «8»

2016 1ο γύρο στους «12»

2015 1ο γύρο στους «8»

2014 Δεν συμμετείχε

2013 Δεν συμμετείχε

2012 2ο γύρο στους «16»

2011 2ο γύρο στους «16»

2010 3ο γύρο στους «8»

2009 3ο γύρο στους «8»

2008 1ο γύρο στους «24»

2007 2ο γύρο στους «16»

2006 2ο γύρο στους «16»

2005 5ο γύρο τελικό

2004 2ο γύρο στους «16»

2003 2ο γύρο στους «16»

2002 3ο γύρο στους «8»

2001 3ο γύρο στους «8»

2000 3ο γύρο στους «8»

1999 3ο γύρο στους «8»

1998 5ο γύρο τελικό

1997 5ο γύρο τελικό

1996 5ο γύρο τελικό

1995 5ο γύρο τελικό - ΝΙΚΗΤΗΣ

1994 Δεν διεξήχθη

1993 3ο γύρο στους «8»

1992 5ο γύρο τελικό

1991 2ο γύρο στους «8»

1990 1ο γύρο

1989 Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία

1988 2ο γύρο στους «16»

1987 Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία

1986 Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία

1985 Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία

1984 Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία

1958 3ο γύρο τελικό

1957 Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία

1956 Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία

1955 Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία

1954 Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία

1953 Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία