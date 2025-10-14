Ο ΝΟΠ κληρώθηκε στο Κύπελλο Ελλάδας με τη Βουλιαγμένη- ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Εκτός έδρας στις 5/11
Γνωστή έγινε το μεσημέρι της Τρίτης (14/10) από την ΚΟΕ, η κλήρωση στο Πόλο για το 48ο Κύπελλο Ελλάδας πόλο ανδρών και Γυναικών, για όλες τις φάσεις μέχρι και τα Final-4.
Αναλυτικά το πρόγραμμα Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών
Α’ ΦΑΣΗ, 5/11/2025:
ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ – ΝΟ ΧΙΟΥ ΑΥΡΑ (1)
ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (2)
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ (3)
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – Ναυτικός Όμιλος Πατρών (4)
ΠΑΟΚ DOMUS ERGO – ΝΟ ΛΑΡΙΣΑΣ (5)
ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ – ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (6)
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ – ΥΔΡΑΪΚΟΣ (7)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΟΦΘ (8)
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ, 4/2/2026:
Νικητής 1 – Νικητής 2 (9)
Νικητής 3 – Νικητής 4 (10)
Νικητής 5 – Νικητής 6 (11)
Νικητής 7 – Νικητής 8 (12)
FINAL-4, 27-28/2/2026, ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ:
Νικητής 9 – Νικητής 10
Νικητής 11 – Νικητής 12
Αναλυτικά το πρόγραμμα Κυπέλλου Ελλάδας Γυναικών
Α’ ΦΑΣΗ, 5/11/2025:
ΠΑΟΚ DOMUS ERGO – ΝΕΠ (5)
ΓΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ – ΝΟ ΧΑΝΙΩΝ (6)
ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ – ΝΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (7)
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ (8)
ΠΡΟΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ, 26/11/2025:
Νικητής 7 – ΑΛΙΜΟΣ ΝΑΣ BETSSON (9)
ΝΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ – Νικητής 8 (10)
Νικητής 6 – Νικητής 5 (11)
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΑΝΟ ΓΛΥΦΑΔΑΣ iRepair (12)
FINAL-4, 3-4/4/2026, ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ:
Νικητής 9 – Νικητής 10
Νικητής 11 – Νικητής 12
Η ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΝΟΠ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
2025: Μέχρι τον 2ο γύρο στους «16»
2024: Δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής
2023: Δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής
2022: Δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής
2021: Δεν είχε δικαίωμα συμμετοχής
2020: Μέχρι τον 1ο γύρο στους «18»
2019 1ο γύρο στους «18»
2018 1o γύρο στους «16»
2017 1o γύρο στους «8»
2016 1ο γύρο στους «12»
2015 1ο γύρο στους «8»
2014 Δεν συμμετείχε
2013 Δεν συμμετείχε
2012 2ο γύρο στους «16»
2011 2ο γύρο στους «16»
2010 3ο γύρο στους «8»
2009 3ο γύρο στους «8»
2008 1ο γύρο στους «24»
2007 2ο γύρο στους «16»
2006 2ο γύρο στους «16»
2005 5ο γύρο τελικό
2004 2ο γύρο στους «16»
2003 2ο γύρο στους «16»
2002 3ο γύρο στους «8»
2001 3ο γύρο στους «8»
2000 3ο γύρο στους «8»
1999 3ο γύρο στους «8»
1998 5ο γύρο τελικό
1997 5ο γύρο τελικό
1996 5ο γύρο τελικό
1995 5ο γύρο τελικό - ΝΙΚΗΤΗΣ
1994 Δεν διεξήχθη
1993 3ο γύρο στους «8»
1992 5ο γύρο τελικό
1991 2ο γύρο στους «8»
1990 1ο γύρο
1989 Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία
1988 2ο γύρο στους «16»
1987 Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία
1986 Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία
1985 Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία
1984 Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία
1958 3ο γύρο τελικό
1957 Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία
1956 Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία
1955 Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία
1954 Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία
1953 Δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία
