Ο ΝΟΠ ζητεί την στήριξη των φίλων και μελών του

Στη διάρκεια του καλοκαιριού οι επιτυχίες των εθνικών ομάδων υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών που πρωταγωνίστησαν σε διεθνές επίπεδο σε όλες σχεδόν τις κατηγορίες, γέμισαν χαρά και υπερηφάνεια τη φίλαθλη Ελλάδα.

Η υδατοσφαίριση ή το γουώτερ-πόλο (όπως το γνωρίζουμε) παίρνει τη θέση του πλέον ως εθνικό σπορ μαζί με το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ και η Πάτρα αισθάνεται περισσότερο αυτή τη ξεχωριστή διάκριση.

Σχετικά ο ΝΟΠ εξέδωσε την πιο κάτω πρόσκληση:

"Σε τοπικό επίπεδο η φετινή αθλητική χρονιά θεωρείται για τον ΝΟΠ μοναδική, καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του, συμμετέχει με ομάδες ανδρών και γυναικών στην υψηλή κατηγορία, Α1 Εθνική, των εθνικών πρωταθλημάτων, που κατατάσσονται πλέον στα κορυφαία στο κόσμο, καθώς αγωνίζονται σε αυτά αθλητές και ομάδες διεθνούς φήμης. Παράλληλα στα ηλικιακά πρωταθλήματα πόλο, τα παιδιά μας τη τελευταία δεκαετία διακρίνονται παντού, κατακτούν μετάλλια, ξεχωρίζουν με την παρουσία τους σε εθνικές ομάδες ή αργότερα σε κορυφαίες ελληνικές ομάδες.

Η επιτυχής πορεία του Ομίλου ισοδυναμεί με άθλο, δεδομένης της περιορισμένης οικονομικής δυνατότητας (έλλειψη εσόδων από αξιοποίηση της περιουσίας του) και της υποχρέωσης συντήρησης των εγκαταστάσεων του σε υψηλό επίπεδο ασφάλειας, υγιεινής και αισθητικής, που παραμένουν πάντα ανοικτές και προσβάσιμες σε όλους τους φορείς.

Για τον λόγο αυτό χρειαζόμαστε τη δική σας ενθάρρυνση και τη δική σας μικρή υποστήριξη, ώστε να μπορέσει αυτή η κατάσταση να συνεχιστεί, και:

να θαυμάζουμε τις ομάδες και τους αθλητές /αθλήτριες να διακρίνονται,

να υπάρχουν υποστηρικτικές συνθήκες στα νέα παιδιά που αθλούνται και φιλοδοξούν,

να χαιρόμαστε με το αίσθημα τοπικής υπερηφάνειας ότι η Πάτρα δεν υπολείπεται των άλλων πόλεων και προβάλει την παράδοση της στον υγρό στίβο.

Η μόνη διέξοδος για την ανταγωνιστική παρουσία των ομάδων μας είναι η ελάχιστη συνδρομή και στήριξη από γονείς, μέλη, φίλους του ΝΟΠ και της Πάτρας. Απευθύνουμε έκκληση για την αγορά από εσάς, αλλά και διάθεση σε φίλους σας καρτών διαρκείας που μπορείτε να προμηθευτείτε από τη γραμματεία με 50€ ή 100€ (ασημί ή χρυσή κάρτα)".