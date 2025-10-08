4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Οι κορυφαίοι αθλητές που θα τρέξουν στην Πάτρα

Λίγες ημέρες απέμειναν για την εκκίνηση στον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος» που θα γίνει το Σάββατο 11 Οκτωβρίου παράλληλα με την ακτογραμμή της Πάτρας.

Κοινή η οργανωτική προσπάθεια του Κούρου Πατρών και του Δήμου Πατρέων, με την στήριξη φορέων και επιχειρήσεων, σε μια διοργάνωση που έχει τις ρίζες της στις αρχές της δεκαετίας του ’80.

Πλέον είναι θεσμός και ως τέτοιος προσελκύει χιλιάδες αθλητές κι ακόμα περισσότερους συνοδούς και επισκέπτες. Φέτος θα γίνουν δύο αγωνίσματα, αυτά του ημιμαραθωνίου (21.100μ.) και των 5.000μ. εκτός σταδίου.

Έχουν δηλώσει συμμετοχή πολύ μεγάλα ονόματα του ελληνικού στίβου.

Πιο αναλυτικά:

Στον ημιμαραθώνιο ξεχωρίζουν τα ονόματα των αδελφών Σταμούλη. Οι Αγρινιώτες Κώστας (με την καλύτερη επίδοση στην Ελλάδα φέτος στον μαραθώνιο) και ο Νίκος, θα τρέξουν ακόμα μία φορά στην Πάτρα. Από τους Αχαιούς έχουμε και τη συμμετοχή του Νικόδημου Νικολακέα.

Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες θα αγωνιστούν οι πανελληνιονίκες της αντοχής, Γιώτα Βλαχάκη και Αικατερίνη Κουτλή αλλά και η νεαρή Ξένη Κατσιμάντου-Φιλιπούλου, η οποία έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις φέτος.

Ιδιαίτερος ανταγωνισμός αναμένεται και στα 5.000μ. Παρών ο κορυφαίος Αχαιός στην απόσταση, ο Αιγιώτης Ανδρέας Γεωργίου, ενώ ξεχωρίζει και η συμμετοχή του Γιαννιώτη Νέστορα Κολλιού. Τέλος στα 5.000μ. γυναικών, θα τρέξουν μεταξύ άλλων η βαλκανιονίκης Ανθή Κυριακοπούλου και η κορυφαία ελληνίδα νεάνιδα, Ιουλιάννα Ρούσου.

Ραντεβού όλων στην Πάτρα, το Σάββατο το βράδυ στον αγώνα για τον Φάνη Τσιμιγκάτο!