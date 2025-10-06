4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας: Ο Aντώνης Κατσίκης και η συμβολή των εθελοντών

Λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή του 4ου Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος» ένας από τους κορυφαίους ερασιτέχνες μαραθωνοδρόμους της περιοχής, ο Αντώνης Κατσίκης μίλησε για τη διοργάνωση.

Έχοντας τερματίσει σε πάνω από 30 μαραθώνιους και με ρεκόρ στα 2.51’, αλλά και με την ιδιότητα του προέδρου του ΣΜΑΧ «Φειδιππίδης», είπε:

«Δεν θα μπορέσω να αγωνιστώ στον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο καθώς έχω άμεση οργανωτική εμπλοκή βοηθώντας τη διοργάνωση. Κι αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι μας! Πρόκειται για μια διοργάνωση που έχει γιγαντωθεί, με χιλιάδες δρομείς. Οι απαιτήσεις είναι πολλές, οι ανάγκες περισσότερες και χρειάζονται πολύ περισσότεροι από εκατό εθελοντές για να κυλήσουν όλα ομαλά.

Το δύσκολο είναι να βρούμε πόρους για να στηριχτεί μια τέτοια ερασιτεχνική διοργάνωση, η οποία έχει πάνω από όλα, ανάγκη την τοπική κοινωνία».

Ο Αντώνης Κατσίκης μίλησε για τη διαδρομή αλλά και την ανάγκη τέτοιων δράσεων:

«Η διαδρομή έχει πολλά προνόμια. Είναι εντελώς επίπεδη, δίπλα στη θάλασσα και απλώνεται σε όλη την παράκτια ζώνη. Ο δρομέας στο ένα χέρι βλέπει τον ιστό της πόλης και στο άλλο, την θάλασσα, το ηλιοβασίλεμα, τις απέναντι ακτές, την Γέφυρα, την Πλαζ. Με δεδομένες τις θερμοκρασίες της εποχής, και το ότι διεξάγεται βράδυ, είναι ιδανικός αγώνας! Μπορεί να προσελκύσει κι άλλους, να μεγαλώσουν τα νούμερα, κύρια δε, να φέρουμε νέο κόσμο στον αθλητισμό και στο τρέξιμο. Μετά τον κόβιντ έχει αλλάξει αρκετά η αθλητική μας παιδεία. Τέτοιες δράσεις γίνονται όλο και πιο αποδεκτές. Η Πάτρας είναι η πόλη των μαραθωνίων, έχουμε, θυμίζω, και τον Διεθνή Ημιμαραθώνιο κάθε Απρίλη, ενώ ο Φειδιππίδης διοργάνωσε πρόσφατα τον 1ο παράκτιο με επίκεντρο τα Βραχνέικα. Στο τέλος μένει η χαρά του να βλέπεις ικανοποιημένα πρόσωπα στον τερματισμό. Πρόσωπα πιο υγειεί, χαρούμενα, να φωτογραφίζονται, να μοιράζονται τις στιγμές στα social media, να το επικοινωνούν!».



ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ημιμαραθώνιος 21.097 μέτρα. (γεννηθέντες 2007 και νωρίτερα).

Αγώνας δρόμου 5.000 μέτρα (γεννηθέντες 2013 και νωρίτερα).

Αγώνας δρόμου 1.000 μέτρα για μαθητές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού (2014-2016) και ΑμεΑ.