Γιάννης Καλογερόπουλος: Δουλειά ενόψει Ευρωπαϊκού

Ένας από τους καλύτερους Έλληνες ποδηλάτες είναι ο Γιάννης Καλογερόπουλος του Ποδηλατικού Ομίλου Πατρών.

Ο Μεσσήνιος πανελληνιονίκης και ρέκορντμαν πίστας έχει ήδη ξεκινήσει την προετοιμασία του και μιλώντας στο thebest φάνηκε αισιόδοξος για την νέα σεζόν.

«Η προετοιμασία μου ξεκίνησε ήδη στην Κυπαρισσία και συνεχίζεται με την Εθνική Ομάδα στη Φιλιππούπολη. Από εκεί θα αναχωρήσουμε για τη Βουδαπέστη, όπου θα δώσουμε τον πρώτο μας αγώνα (Budapest GP 10-12 Οκτωβρίου).

Η χρονιά αναμένεται απαιτητική, καθώς το Ολυμπιακό ποδηλατοδρόμιο στην Αθήνα θα παραμείνει κλειστό για περίπου οκτώ μήνες λόγω συντήρησης. Παρ’ όλα αυτά, τίποτα δεν αλλάζει τον μεγάλο μου στόχο, που είναι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα τον ερχόμενο Φεβρουάριο».