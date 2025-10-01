Θρίαμβος για τον Αλέξανδρο Σκούρτη της Ολυμπιάδας Πατρών, χάλκινος στο παγκόσμιο πρωτάθλημα!

Στην σπάνια όσο και περιζήτητη λίστα των Αχαιών αθλητών (σε όλα τα σπορ) με μετάλλιο σε παγκόσμιο πρωτάθλημα ανδρών, αλλά και σε αυτή που έχουν πετύχει ρεκόρ Ευρώπης (πιθανά είναι ο μόνος) μπήκε από το μεσημέρι της Τετάρτης (1/10) ο Αλέξανδρος Διαμαντής Σκούρτης της Ολυμπιάδας Πατρών!

Τέταρτο χάλκινο μετάλλιο για την Ελλάδα στο 12ο World Para Athletics 2025! Ο 21χρονος (γεν. 2004) πρωταθλητής του Κώστα Λεβιδιώτη έγραψε ξανά ιστορία στα 400μ. κατηγορία Τ38, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Para Athletics στο Νέο Δελχί, με το εντυπωσιακό 49.74, επίδοση που είναι νέο Πανευρωπαϊκό ρεκόρ για δεύτερη συνεχόμενη κούρσα!

Θυμίζουμε πως στον ημιτελικό είχε ήδη «σπάσει τα κοντέρ» με 49.97, γινόμενος ο πρώτος Ευρωπαίος που κατέβηκε κάτω από τα 50’’, και τώρα βελτίωσε κι άλλο την επίδοσή του, επιβεβαιώνοντας ότι ανήκει στην παγκόσμια ελίτ.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Jaydin Blackwell (ΗΠΑ) με 48.00, σημειώνοντας νέο παγκόσμιο ρεκόρ, ενώ το ασημένιο πήγε στον Jose Albeiro Ramirez Estrada (Κολομβία) με 49.18 (PB).

Ο Σκούρτης είναι ο μοναδικός Ευρωπαίος που βρέθηκε στον τελικό και κατόρθωσε να ανέβει στο βάθρο απέναντι σε αθλητές από τις ισχυρότερες σχολές του κόσμου.

Υπενθυμίζεται ότι φέτος έχει κάνει και 1:49.65 στα 800μ., που τον κατατάσσει 7ο Έλληνα για το 2025 , ενώ συνεχίζει να αγωνίζεται με ψυχή και πίστη παρά τις δυσκολίες που του έφερε η πρόσφατη διάγνωση με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας κατά πλάκας – μια μάχη που δίνει στο πλευρό του προπονητή του, Κ. Λεβιδιώτη, ο οποίος αντιμετωπίζει την ίδια πάθηση.

Μια ιστορία δύναμης, πίστης και αφοσίωσης που εμπνέει όλη την Ελλάδα. Ο Πατραϊκός αθλητισμός στα καλύτερά του