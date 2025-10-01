ΙΟΠ: Στην τελική ευθεία το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ 2025

Όλα είναι έτοιμα για το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας ΑμεΑ 2025, έναν εμβληματικό ιστιοπλοϊκό αγώνα που πρώτη φορά γίνεται στην πόλη μας έχοντας εξασφαλίσει την επιτυχία πριν την έναρξή του.

Και η επιτυχία αποτυπώνεται στην ευρεία συμμετοχή των φορέων, ομίλων, επιχειρήσεων και απλών πολιτών που συμμετέχουν σαν αρωγοί και υποστηρικτές στην διοργάνωση αυτή που τιμά και καθορίζει την πόλη απέναντι σε άτομα που και αυτοί έχουν δικαίωμα στην άθληση και μάλιστα σε υψηλού επιπέδου διοργανώσεις.

Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο που αποτυπώνει το ενδιαφέρον στην διοργάνωση και από πλευράς Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, είναι το γεγονός πως έρχεται η ομάδα του live streaming της ΕΙΟ να καλύψει το Πανελλήνιο ιστιοπλοϊκό αγώνα με απευθείας μεταδώσεις οι οποίες θα είναι προσιτές σε όλους στο κανάλι της ΕΙΟ στο youtube. Μια ζωντανή μετάδοση από τους ίδιους που έστειλαν πριν λίγα χρόνια την εικόνα της Πάτρας σε 42 χώρες του κόσμου κατά την διάρκεια του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος IQFOiL

Από σήμερα ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών υποδέχεται τις αποστολές στο χώρο της Μαρίνας και παρακαλούμε τους πολίτες που θα παρευρεθούν να δείξουν κατανόηση στους περιορισμούς του χώρου που έχει διαμορφωθεί για να φιλοξενήσει τους αθλητές και τα σκάφη τους.

Στα πλαίσια της ευρύτερης προβολής της πόλης και του παραλιακού μετώπου της, το Σαββατοκύριακο 4 και 5 Οκτωβρίου, ο ΙΟΠ αποφάσισε παράλληλα με το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοϊας ΑΜΕΑ,

να διεξαγάγει και αγώνα Ανοικτής Θαλάσσης όπως και την έξοδο των μικρών αθλητών από τις κατηγορίες ανάπτυξης, δίπλα στους αθλητές ΑΜΕΑ. Μια πραγματική ιστιοπλοϊκή γιορτή που αρμόζει στη πόλη.

Συνδιοργάνωση Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαΐας

Στήριξη Δήμος Πατρέων, ΠΕΑΚ Πάτρας

Υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πατρών

Το πρόγραμμα «Ιστιοπλοΐα για όλους» υλοποιείται με την δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

Το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ 2025, στηρίζουν επίσης το Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale - πρόγραμμα «Blue Mediterraneo», ο Σύλλογος Φίλων Κλινικής Αποκατάστασης Ασθενών με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πάτρας Δημήτρης και Βέρα Σφήκα (SFikapatras), το 6ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Ρίου, η Co2gether και το Αθλητικό Σωματείο «Ήφαιστος ΑμεΑ».

Χορηγοί: Kerasidis Group, P- consulting, WOS – Ολοκληρωμένο Κέντρο Ανακύκλωσης, Πατραϊκά Μονωτικά, Gotogrther, Χρυσανθόπουλος Γερανοί Α.Ε., Philosophy, Gnomon, Informatics S.A., Hellenic Natural Products Δούσκας Γεώργιος και Δ. Σπηλιωτόπουλος Μονοπρόσωπη ΙΚΕ.

Ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών ευχαριστεί θερμά για την στήριξη, τους φορείς, τους χορηγούς καθώς και το πλήθος των εθελοντών και μελών του Ι.Ο.Πατρών, που θα συνεργαστούν για να πραγματοποιηθεί στην πόλη μας, το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας ΑΜΕΑ 2025

Μέγας χορηγός ΙΟΠατρών, Super Cargo!