ΝΟΠ: Πατέρας και γιος μαζί στην ομάδα

Η χαρά είναι έκδηλη στα πρόσωπα του αρχηγού της ανδρικής ομάδας πόλο του ΝΟΠ, Βασίλη Κανελλόπουλου και του γιου του Ραφαήλ Κανελλόπουλου, τον οποίο ο νέος προπονητής του ΝΟΠ Φώντας Λεμπέσης χρησιμοποίησε στο τουρνουά του ΣΕΔΥ, άλλωστε από πέρυσι είχε προωθηθεί στην ανδρική ομάδα!

"Υπάρχει άραγε μεγαλύτερη υπερηφάνεια για τους δύο αθλητές, πατέρας και γιος να συμμετέχουν στην ίδια ομάδα και σε ένα από τα πιό δυνατά πρωταθλήματα;

Συγχαρητήρια και στους δύο καθώς και στο προπονητή μας για την επιλογή!

Ευχόμαστε πολλούς και συναρπαστικούς αγώνες μαζί !

Είναι τιμή για τον ΝΟΠ που είστε συνεχώς μαζί μας και αναδεικνύει ότι ο Όμιλος είναι κάτι περισσότερο από μία ομάδα!" αναφέρεται σε ανακοίνωση του Ομίλου.

Κι αν όλα πάνε καλά, ίσως σε 4-5 χρόνια προστεθεί στη φωτό και ο μικρότερος γιος του Βασίλη, ο 10χρονος Στυλιανός, μέλος της ομάδας των προμίνι (Κ12) του ΝΟΠ!