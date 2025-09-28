Ο Ηρακλής Πατρών Πατρών είναι μια ομάδα που λειτουργεί, πλέον, με προοπτική, οργανωμένη σε σωστές βάσεις, με αξιακά αθλητικά χαρακτηριστικά κι έμφαση στην ανάπτυξη, ώστε να έχει διάρκεια ζωής κι αποτέλεσμα, εμπνέοντας τον κόσμο που αγαπά το Σύλλογο και το καλό ποδόσφαιρο.

ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ πολλά σε όλους τους ποδοσφαιριστές μας, σ’ αυτούς τους αυριανούς λαμπρούς επιστήμονες, που ήρθαν κοντά μας κι άφησαν με το ταλέντο τους το αποτύπωμα τους, δημιουργώντας μια ομάδα με μέσο όρο ηλικίας των ποδοσφαιριστών τα 22 χρόνια.

Μαζί τους συνεχίζουμε και τη νέα χρονιά σε αυτό το συναρπαστικό ταξίδι!

Οι παίκτες που παρέμειναν κοντά μας από την περσινή χρόνια κατά αλφαβητική σειρά είναι:

Ανδρέου Χρήστος

Ασκούνης Ηλίας

Γραμμενόπουλος Ραφαήλ

Δήμας Άρης

Θεόδωρος Ιντζές

Κατσιούρας Μιχάλης

Κυριακόπουλος Χάρης

Μαρίνος Γιάννης

Μεσίσκλης Αλέξανδρος

Μπακατσέλος Άγγελος

Πανταζόπουλος Χρήστος

Παππάς Γιώργος

Πήλιουρας Γιώργος

Στεφανόπουλος Δημοσθένης

Φατούρος Παναγιώτης

Φούντζουλας Χαράλαμπος

Φουρφουρής Κυρηναίος

Φραντζής Γιώργος

Ψιλοπαναγιωτόπουλος Σταύρος

Δώδεκα νέοι ποδοσφαιριστές με όνειρα και φιλοδοξίες προστέθηκαν στην συντροφιά μας οι οποίοι με αλφαβητική σειρά είναι:

Βαμβακάς Σπύρος (Ηρακλής Αργολίδας)

Γαλάνης Δημήτριος (Ατρόμητος Χιλιομοδίου)

Δημακόπουλος Νίκος (Δόξα Παραλίας)

Καλογερόπουλος Νώντας (ΑΟ Λέοντες Αθηνών)

Κατσιγιάννης Γιάννης (Βάρδα)

Κλαφουτζής Βασίλης (Ροΐτικα)

Κόκκινος Λέανδρος (Πύργος)

Οικονομόπουλος Γιάννης (Ροΐτικα)

Παπαευθυμίου Ανδρόνικος (Κηφισιά)

Σουσανάκης Κώστας (ΑΟ Ηρακλείου)

Σωτηρίου Λευτέρης (Θεσπρωτός)

Τουλούμης Βασίλης (Απόλλων Ερέτριας)

Τέλος, προπονητής της ομάδας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά θα είναι ο Αλέξανδρος Χαρακίδας και βοηθός του ο Σταύρος Φωκάς.

Σε λίγες ημέρες ξεκινά κι η Ακαδημία Ποδοσφαίρου με Τεχνικό Διευθυντή τον κ. Χάρη Δημητρίου.

Με αυτήν την ομάδα η φλόγα του Ηρακλή Πατρών παραμένει ζωντανή!