4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Η Πάτρα τιμά τον αθλητή- θρύλο

Ένας από τους αθλητές μύθους για τον πατραϊκό στίβο, και όχι μόνο, είναι ο αξέχαστος Φάνης Τσιμιγκάτος, τον οποίο η Πάτρα τιμά με την αφιέρωση του 4ου Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου Πάτρας, που θα γίνει στις 11/10, από τον Κούρο Πατρών και τον Δήμο Πατρέων.

Ο Φάνης Τσιμιγκάτος ήταν ένας σπουδαίος αθλητής, με αυθεντική λαϊκότητα. Η αγωνιστικότητα, η ανθεκτικότητα, το πείσμα και το πάθος, που τον χαρακτήριζαν στις ατέλειωτες αθλητικές διαδρομές του, τον συνόδευαν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής ακόμη και στην καθημερινότητα του.

Ποτέ δεν προσποιήθηκε ότι ήταν κάτι άλλο από τον πραγματικό εαυτό του. Μαζί με τα χαρίσματα και τις αρετές του ανυπόκριτα άφηνε να ξεχυθούν ορμητικά και οι ανθρώπινες αδυναμίες του.

Ο αξεπέραστος μαραθωνοδρόμος της Παναχαϊκής πέτυχε εννέα πανελλήνια ρεκόρ στην καριέρα του.

* Στα 15 μίλια ανδρών (24.030μ.) με 1.19'.37''.0 το 1974 σε προκριματικούς αγώνες στον Μαραθώνα.

* Στα 25.000μ. ανδρών με 1.20'.16''.0 το 1977 σε λαϊκό αγώνα 25.000μ.

* Στα 15 μίλια ανδρών (24.030μ.) με 1.17'.11''.0 το 1977 σε λαϊκό αγώνα 25.000μ.

* Στα 15.000μ. με 46'.20''.0 στις 2/8/1981 στους «Ειδικούς αγώνες» στο Φάληρο.

* Στα 20.000μ. με 1.00'.50''.0 στις 2/8/1981 στους «Ειδικούς αγώνες» στο Φάληρο.

* Στην κλασική διαδρομή μαραθωνίου με 2.19'.55''.0 το 1982.

Επίσης ήταν ή είναι κάτοχος των εξής πανελληνίων ρεκόρ βετεράνων:

* 35-39 ετών (10.000μ.) 30'.26''.0 το 1983 (το ρεκόρ έχει αλλάξει κάτοχο).

* 40-44 ετών (10.000μ.:) 31'.52''.0 το 1987.

* 40-44 ετών (μαραθώνιος) 2.22'.54''.0. το 1987 στη Μελβούρνη.

Στην μεγάλη του καριέρα κατέκτησε συνολικά οκτώ μετάλλια στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στίβου ανδρών - γυναικών.



Δείτε τον πίνακα:

Ανοικτός Ανδρών Μαραθώνιος 1 Τσιμιγκάτος Φάνης Παναχαϊκή

Ανοικτός Ανδρών 10.000μ. 3 Τσιμιγκάτος Φάνης Παναχαϊκή

Ανοικτός Ανδρών Μαραθώνιος 1 Τσιμιγκάτος Φάνης Παναχαϊκή

Ανοικτός Ανδρών Μαραθώνιος 1 Τσιμιγκάτος Φάνης Παναχαϊκή

Ανοικτός Ανδρών Μαραθώνιος 1 Τσιμιγκάτος Φάνης Παναχαϊκή

Ανοικτός Ανδρών 10.000μ. 3 Τσιμιγκάτος Φάνης Παναχαϊκή

Ανοικτός Ανδρών Μαραθώνιος 1 Τσιμιγκάτος Φάνης Παναχαϊκή

Ανοικτός Ανδρών Μαραθώνιος 3 Τσιμιγκάτος Φάνης Παναχαϊκή

Η ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ

Ο 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος» έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Οκτωβρίου. Διοργανώνεται από τον Δήμο Πατρέων σε συνεργασία με τον Αθλητικό Όμιλο Πάτρας «Κούρος».

ΤΡΕΙΣ ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ημιμαραθώνιος 21.097 μέτρα. (γεννηθέντες 2007 και νωρίτερα).

Αγώνας δρόμου 5.000 μέτρα (γεννηθέντες 2013 και νωρίτερα).

Αγώνας δρόμου 1.000 μέτρα για μαθητές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού (2014-2016) και ΑμεΑ.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το ενδιαφέρον για τον Αγώνα είναι μεγάλο οι διοργανωτές έχουν επιλέξει τριών ειδών εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής. Αναλυτικά:

1.Ατομική εγγραφή για μεμονωμένα ενήλικα άτομα

2. Ατομική εγγραφή ανηλίκων

Για συμμετάσχει στον αγώνα ανήλικος δρομέας, που έχει κάνει ατομική εγγραφή πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του ότι συναίνει να λάβει μέρος στον αγώνα η οποία να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του καθώς και ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας του συμμετέχοντα.

3. Ομαδική εγγραφή

Ομαδική εγγραφή μπορούν να κάνουν άτομα που συγκροτούν ομάδα 8 τουλάχιστον ατόμων μικτά στα αγωνίσματα 5.000 μ. και Ημιμαραθωνίου, ανεξαρτήτως φύλλου και ηλικίας και ανεξαρτήτως αν ανήκουν σε κάποια συλλογικότητα, οργανισμό, δημόσια υπηρεσία, εταιρεία κ.ο.κ., με μόνη προϋπόθεση την επιθυμία να συμμετάσχουν σαν ομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ομαδικές εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 6947831390 (Γιώργος Παπανδρεόπουλος, διευθυντής του Αγώνα).

Οι εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής για όλες τις κατηγορίες ξεκίνησαν και συνεχίζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://raceid.com/el/races/13932/about