4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Η Γιώτα Βλαχάκη στην Πάτρα!

Λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή του 4ου Νυχτερινού ημιμαραθωνίου Πάτρας 2025 «Φάνης Τσιμιγκάτος», το Σάββατο 11 Οκτωβρίου και οι οργανωτικές προσπάθειες από τον Κούρο Πάτρας και τον Δήμο Πατρέων, κορυφώνονται.

Το μεγαλύτερο όνομα από τους αθλητές είναι η Γιώτα Βλαχάκη (ΓΑΣ Ιλισσός - προπονητής της ο Γιώργος Ζώρζος) που θα τρέξει για 2η φορά στη διοργάνωση. Εχοντας συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες το 2016, είναι αναμφίβολα κράχτης για όλους όσοι επιθυμούν να τρέξουν μαζί της στην ακτογραμμή της Πάτρας.

Ξεκίνησε τον πρωαθλητισμό το 2008, περισσότερο ως διαδικασία σωματικής άσκησης και πολύ γρήγορα έγινε πανελληνιονίκης. Ο αδερφός της Γιώργος ήταν επίσης εξαιρετικός αθλητής στα 3.000 μ. στιπλ.

Το 2022 έγινε μητέρα φέρνοντας στον κόσμο ένα πανέμορφο κοριτσάκι.

Εχει ατομικό ρεκόρ στον ημιμαραθώνιο 1.17.3 και στον μαραθώνιο 2.43.0.

Μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον 4ο Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας Φάνης Τσιμιγκάτος:

«Έχω να πω τα καλύτερη, είναι μια σπουδαία διοργάνωση με εξαιρετική διαδρομή. Στόχος μου είναι να τερματίσω σε όσο καλύτερο χρόνο μπορώ, υγιής, ενόψει άλλωστε και των πανελληνίων πρωταθλημάτων που ακολουθούν, τον ημιμαραθώνιο και τον ανώμαλο».