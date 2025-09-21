Νίκη για Παναχαϊκή και Θύελλα Πατρών, “Χ” ο Παναιγιάλειος

61ό πρωτάθλημα Γ' Εθνικής κατηγορίας
Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής για την Παναχαϊκή που πέρασε νικηφόρα από το γήπεδο Άστρος Κινουρίας επικρατώντας του Ερμή Μελιγούς με 1-0, έπειτα από γκολ του Ηλία Πετράτου.
Τεράστια νίκη για τη Θύελλα Πατρών κόντρα στο μεγάλο φαβορί του ομίλου με (1-0) κόντρα στη Ζάκυνθο. O Παναιγιάλειος έσωσε στο 95′ την παρτίδα, καθώς ισοφάρισε με πέναλτι του Μπουρλάκη.
Συνοπτικά τα αποτελέσματα στα παιχνίδια του 4ου Ομίλου:
Ερμής Μελιγούς – Παναχαϊκή 0-1: 55′ Πετράτος
ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Γεωργόπουλος, Βερβίτας, Τσεκούρας (68’ Λούσκος), Αγουρίδης, Κατσαΐτης, Γασπαρινάτος (68’ Γερολυμάτος), Πετράτος, Συρμής (81’ Φωτεινόπουλος), Ντούνης, Φλωράτος, Κουτσιούδης (87’ Γιαννόπουλος).
Θύελλα Πατρών – Ζάκυνθος 1-0: 71′ Θεοδωρακόπουλος
ΘΥΕΛΛΑ: Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Θανόπουλος, Κατριβέσης, Μπουρίκας (100′ Θ. Βλασόπουλος), K. Κουτσαντώνης, Σουγλέρης (60 Ντινος), Σκεπετάρης, Πιστικός (86΄ Μαντάς), Πανίτσας, Θεοδωρακόπουλος.
Παναιγιάλειος – ΠΑΣ Πύργος 1-1: 95′ πέναλτι Μπουρλάκης – 65′ Παπαδόπουλος
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Περλέσι, Τασουλής, Κολοκοτρώνης, Καρμοίρης, Ντούκας (58’ Βασιλαντωνόπουλος), Φωκαΐδης, Σιάκας, Κόκιος (77’ Λιάτος), Γιαννόπουλος, Μπουρλάκης, Λαθύρης (83’ Ορτέντζιος)
Πανγυθεατικός – ΑΟ Λουτρακίου 0-2: 75′ αυτογκόλ, 77′ Τσέλιος
Πέλοπας Κιάτου – Πανθουριακός 1-0: 16′ Ραυτόπουλος
Μιλτιάδης – Κόρινθος 2-0: 50′ Ηλιόπουλος, 61′ Γκίκα
ΕΠΟΜΕΝΗ
Κυριακή 28.09.2025, 16:00 Πέλοπας Κιάτου
Πανγυθεατικός
16:00
Κυριακή 28.09.2025, 16:00 Πανθουριακός
Θύελλα Πατρών
16:00
Κυριακή 28.09.2025, 16:00 Ζάκυνθος ΑΠΣ
Παναιγιάλειος
16:00
Κυριακή 28.09.2025, 16:00 ΑΟ Λουτρακίου
Ερμής Μελιγούς
16:00
Κυριακή 28.09.2025, 16:00 Παναχαϊκή
Μιλτιάδης ΑΟ
16:00
Κυριακή 28.09.2025, 16:00 Πύργος AFC
Κόρινθος ΠΑΣ
16:00
