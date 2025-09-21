Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

/

Νίκη για Παναχαϊκή και Θύελλα Πατρών, “Χ” ο Παναιγιάλειος

Η Παναχαϊκή

Η Παναχαϊκή

61ό πρωτάθλημα Γ' Εθνικής κατηγορίας

Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής για την Παναχαϊκή που πέρασε νικηφόρα από το γήπεδο Άστρος Κινουρίας επικρατώντας του Ερμή Μελιγούς με 1-0, έπειτα από γκολ του Ηλία Πετράτου.

Τεράστια νίκη για τη Θύελλα Πατρών κόντρα στο μεγάλο φαβορί του ομίλου με (1-0) κόντρα στη Ζάκυνθο. O Παναιγιάλειος έσωσε στο 95′ την παρτίδα, καθώς ισοφάρισε με πέναλτι του Μπουρλάκη.

61ο πρωτάθλημα Γ' Εθνικής

Συνοπτικά τα αποτελέσματα στα παιχνίδια του 4ου Ομίλου:

Ερμής Μελιγούς – Παναχαϊκή 0-1: 55′ Πετράτος

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Γεωργόπουλος, Βερβίτας, Τσεκούρας (68’ Λούσκος), Αγουρίδης, Κατσαΐτης, Γασπαρινάτος (68’ Γερολυμάτος), Πετράτος, Συρμής (81’ Φωτεινόπουλος), Ντούνης, Φλωράτος, Κουτσιούδης (87’ Γιαννόπουλος).

Θύελλα Πατρών – Ζάκυνθος 1-0: 71′ Θεοδωρακόπουλος

ΘΥΕΛΛΑ: Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Θανόπουλος, Κατριβέσης, Μπουρίκας (100′ Θ. Βλασόπουλος), K. Κουτσαντώνης, Σουγλέρης (60 Ντινος), Σκεπετάρης, Πιστικός (86΄ Μαντάς), Πανίτσας, Θεοδωρακόπουλος.

Παναιγιάλειος – ΠΑΣ Πύργος 1-1: 95′ πέναλτι Μπουρλάκης – 65′ Παπαδόπουλος

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Περλέσι, Τασουλής, Κολοκοτρώνης, Καρμοίρης, Ντούκας (58’ Βασιλαντωνόπουλος), Φωκαΐδης, Σιάκας, Κόκιος (77’ Λιάτος), Γιαννόπουλος, Μπουρλάκης, Λαθύρης (83’ Ορτέντζιος)

Πανγυθεατικός – ΑΟ Λουτρακίου 0-2: 75′ αυτογκόλ, 77′ Τσέλιος

Πέλοπας Κιάτου – Πανθουριακός 1-0: 16′ Ραυτόπουλος

Μιλτιάδης – Κόρινθος 2-0: 50′ Ηλιόπουλος, 61′ Γκίκα

 

ΕΠΟΜΕΝΗ

Κυριακή 28.09.2025, 16:00 Πέλοπας Κιάτου
Πανγυθεατικός
16:00
Κυριακή 28.09.2025, 16:00 Πανθουριακός
Θύελλα Πατρών
16:00
Κυριακή 28.09.2025, 16:00 Ζάκυνθος ΑΠΣ
Παναιγιάλειος
16:00
Κυριακή 28.09.2025, 16:00 ΑΟ Λουτρακίου
Ερμής Μελιγούς
16:00
Κυριακή 28.09.2025, 16:00 Παναχαϊκή
Μιλτιάδης ΑΟ
16:00
Κυριακή 28.09.2025, 16:00 Πύργος AFC
Κόρινθος ΠΑΣ
16:00

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags 61ο πρωτάθλημα Γ' Εθνικής Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αίγιο Παναιγιάλειος Παναχαϊκή Θύελλα

Sports