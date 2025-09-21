Νίκη για Παναχαϊκή και Θύελλα Πατρών, “Χ” ο Παναιγιάλειος

Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής για την Παναχαϊκή που πέρασε νικηφόρα από το γήπεδο Άστρος Κινουρίας επικρατώντας του Ερμή Μελιγούς με 1-0, έπειτα από γκολ του Ηλία Πετράτου.

Τεράστια νίκη για τη Θύελλα Πατρών κόντρα στο μεγάλο φαβορί του ομίλου με (1-0) κόντρα στη Ζάκυνθο. O Παναιγιάλειος έσωσε στο 95′ την παρτίδα, καθώς ισοφάρισε με πέναλτι του Μπουρλάκη.

61ο πρωτάθλημα Γ' Εθνικής

Συνοπτικά τα αποτελέσματα στα παιχνίδια του 4ου Ομίλου:

Ερμής Μελιγούς – Παναχαϊκή 0-1: 55′ Πετράτος

ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ: Γεωργόπουλος, Βερβίτας, Τσεκούρας (68’ Λούσκος), Αγουρίδης, Κατσαΐτης, Γασπαρινάτος (68’ Γερολυμάτος), Πετράτος, Συρμής (81’ Φωτεινόπουλος), Ντούνης, Φλωράτος, Κουτσιούδης (87’ Γιαννόπουλος).

Θύελλα Πατρών – Ζάκυνθος 1-0: 71′ Θεοδωρακόπουλος

ΘΥΕΛΛΑ: Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Θανόπουλος, Κατριβέσης, Μπουρίκας (100′ Θ. Βλασόπουλος), K. Κουτσαντώνης, Σουγλέρης (60 Ντινος), Σκεπετάρης, Πιστικός (86΄ Μαντάς), Πανίτσας, Θεοδωρακόπουλος.

Παναιγιάλειος – ΠΑΣ Πύργος 1-1: 95′ πέναλτι Μπουρλάκης – 65′ Παπαδόπουλος

ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ: Περλέσι, Τασουλής, Κολοκοτρώνης, Καρμοίρης, Ντούκας (58’ Βασιλαντωνόπουλος), Φωκαΐδης, Σιάκας, Κόκιος (77’ Λιάτος), Γιαννόπουλος, Μπουρλάκης, Λαθύρης (83’ Ορτέντζιος)

Πανγυθεατικός – ΑΟ Λουτρακίου 0-2: 75′ αυτογκόλ, 77′ Τσέλιος

Πέλοπας Κιάτου – Πανθουριακός 1-0: 16′ Ραυτόπουλος

Μιλτιάδης – Κόρινθος 2-0: 50′ Ηλιόπουλος, 61′ Γκίκα

ΕΠΟΜΕΝΗ

Κυριακή 28.09.2025, 16:00 Πέλοπας Κιάτου

Πανγυθεατικός

16:00

Κυριακή 28.09.2025, 16:00 Πανθουριακός

Θύελλα Πατρών

16:00

Κυριακή 28.09.2025, 16:00 Ζάκυνθος ΑΠΣ

Παναιγιάλειος

16:00

Κυριακή 28.09.2025, 16:00 ΑΟ Λουτρακίου

Ερμής Μελιγούς

16:00

Κυριακή 28.09.2025, 16:00 Παναχαϊκή

Μιλτιάδης ΑΟ

16:00

Κυριακή 28.09.2025, 16:00 Πύργος AFC

Κόρινθος ΠΑΣ

16:00