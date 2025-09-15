Η Θύελλα Πατρών στον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Ερασιτεχνών!

Απέκλεισε τη Ζάκυνθο
Η Θύελλα Πατρών νίκησε με 2-0 την ισχυρή Ζάκυνθο, στο πλαίσιο της 2ης φάσης του 48ου Κύπελλου Ερασιτεχνών και προκρίθηκε στην επόμενη φάση!
Θύελλα Πατρών (Αλ. Σπηλιόπουλος): Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Θανόπουλος (61′ Ντίνος), Κατριβέσης, Μπουρίκας, Κουτσαντώνης Κ. (67′ Μαντάς), Σουγλέρης (61′ Καπνιάρης), Σκεπετάρης, Πιστικός (77′ Κουτσαντών, Αχ.), Πανίτσας, Θεοδωρακόπουλος (77′ Βέργιος).
Ήταν η τριτη φετινή της νίκη σε ισάριθμους αγώνες (έχει και μία στο Σούπερ Καπ), ενώ έχει να χάσει από τις 25 του περασμένου Απριλίου, όταν αποκλείστηκε 7-6 στα πέναλτι από τον Άρη Πατρών στο Κύπελλο -ημιτελικά- της ΕΠΣ Αχαϊας!
2ος ΓΥΡΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Κυριακή 14/9 (16.30)
Αετός Οφρυνίου – Δόξα Δράμας 2-1 (11' Ιγνατίδης, 63' Δελλής / 23' Μπάμπουρας)
Πανθρακικός – ΑΟ Ξάνθη 1-0 (2' Καρά Αχμέτ)
ΠΑΟΚ Δυτικού – Ακρίτες Συκεών 0-0, 4-1 πεν
Ποσειδώνας Μηχανιώνας – ΦΑΣ Νάουσα 3-2 (7'-57' Μπαγιόπουλος, 21' Κυριακίδης πεν / 65' Φασίδης, 90+1' Μεληκιώτης)
Εορδαϊκός – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0-4 (17' Βουκελάτος, 37' Βιγιάλμπα, 63' Πάνος, 80' Κυπαρίσσης)
Θύελλα Πατρών – ΑΠΣ Ζάκυνθος 2-0 (55' Κουτσαντώνης Κ., 57' Σκεπετάρης)
Μανδραϊκός – ΠΑΣ Κόρινθος 0-5 (9'-20'-49' Παπούλης, 47' Ματέο, 62' Παπανικολάου)
Εθνικός – Κένταυρος Βριλησσίων 5-0 (5' Δρούγκας, 43'-48' Γεμιστός, 50' Ποτουρίδης, 79' Κωνσταντακόπουλος)
ΑΟ Νέας Αρτάκης – Άρης Πετρούπολης 2-0 (30' Τσούπρος, 40' Αλεξίου)
Ιωνικός – Αστέρας Βάρης 3-1 (40'-90+ Δρίτσας, 81' Ματσούκας / 49' Κολυφέτης)
Γρανίτης Αγίας Μαρίνας – Ατσαλένιος 1-1, 2-3 πεν (14' Μαρτσάκης / 59' Πατραμάνης)
Κιλκισιακός – Ηρακλής Θερμαϊκού 1-3 (24' / 4', 26', 87' )
ΠΑΣ Πύργος – Πανθουριακός 3-0 (16'-26'-33' Μακρής)
Τετάρτη 17/9 (16.30)
(14.30) Τηλυκράτης – Πυλαριακός
Άρης Φιλιατών – ΑΕ Λευκίμμης
Ολυμπιάδα Καρουσάδων – ΑΕ Νέας Σελεύκειας
Ηρακλής Λάρισας – Αστέρας Σταυρού
Αναγέννηση Άρτας – Ανδρούτσος Γραβιάς
Αστέρας Αγίου Νικολάου - Βέροια
* Προκρίθηκαν χωρίς αγώνα : Πέλοπας Κιάτου, Απόλλων Καλυθιών, ΑΕ Μυκόνου, Πιερικός, Σαρακηνός, ΠΑΣ Λαμία, ΑΟ Τρίκαλα, Μπουμπουλίνα Σπετσών, ΑΟ Νέας Ιωνίας, ΑΟ Χαϊδαρίου, Γιούχτας, ΑΕΡ Αφάντου, Ποσειδών Καρδαμύλων
* Οι άλλοι τρεις Αχαιοί, Παναχαϊκή, Αρης και Παναιγιάλειος αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο...
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr