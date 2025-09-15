Η Θύελλα Πατρών στον τρίτο γύρο του Κυπέλλου Ερασιτεχνών!

Η Θύελλα Πατρών νίκησε με 2-0 την ισχυρή Ζάκυνθο, στο πλαίσιο της 2ης φάσης του 48ου Κύπελλου Ερασιτεχνών και προκρίθηκε στην επόμενη φάση!

Θύελλα Πατρών (Αλ. Σπηλιόπουλος): Κολοβούρης, Κωνσταντινίδης, Θανόπουλος (61′ Ντίνος), Κατριβέσης, Μπουρίκας, Κουτσαντώνης Κ. (67′ Μαντάς), Σουγλέρης (61′ Καπνιάρης), Σκεπετάρης, Πιστικός (77′ Κουτσαντών, Αχ.), Πανίτσας, Θεοδωρακόπουλος (77′ Βέργιος).

Ήταν η τριτη φετινή της νίκη σε ισάριθμους αγώνες (έχει και μία στο Σούπερ Καπ), ενώ έχει να χάσει από τις 25 του περασμένου Απριλίου, όταν αποκλείστηκε 7-6 στα πέναλτι από τον Άρη Πατρών στο Κύπελλο -ημιτελικά- της ΕΠΣ Αχαϊας!

2ος ΓΥΡΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Κυριακή 14/9 (16.30)

Αετός Οφρυνίου – Δόξα Δράμας 2-1 (11' Ιγνατίδης, 63' Δελλής / 23' Μπάμπουρας)

Πανθρακικός – ΑΟ Ξάνθη 1-0 (2' Καρά Αχμέτ)

ΠΑΟΚ Δυτικού – Ακρίτες Συκεών 0-0, 4-1 πεν

Ποσειδώνας Μηχανιώνας – ΦΑΣ Νάουσα 3-2 (7'-57' Μπαγιόπουλος, 21' Κυριακίδης πεν / 65' Φασίδης, 90+1' Μεληκιώτης)

Εορδαϊκός – Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 0-4 (17' Βουκελάτος, 37' Βιγιάλμπα, 63' Πάνος, 80' Κυπαρίσσης)

Θύελλα Πατρών – ΑΠΣ Ζάκυνθος 2-0 (55' Κουτσαντώνης Κ., 57' Σκεπετάρης)

Μανδραϊκός – ΠΑΣ Κόρινθος 0-5 (9'-20'-49' Παπούλης, 47' Ματέο, 62' Παπανικολάου)

Εθνικός – Κένταυρος Βριλησσίων 5-0 (5' Δρούγκας, 43'-48' Γεμιστός, 50' Ποτουρίδης, 79' Κωνσταντακόπουλος)

ΑΟ Νέας Αρτάκης – Άρης Πετρούπολης 2-0 (30' Τσούπρος, 40' Αλεξίου)

Ιωνικός – Αστέρας Βάρης 3-1 (40'-90+ Δρίτσας, 81' Ματσούκας / 49' Κολυφέτης)

Γρανίτης Αγίας Μαρίνας – Ατσαλένιος 1-1, 2-3 πεν (14' Μαρτσάκης / 59' Πατραμάνης)

Κιλκισιακός – Ηρακλής Θερμαϊκού 1-3 (24' / 4', 26', 87' )

ΠΑΣ Πύργος – Πανθουριακός 3-0 (16'-26'-33' Μακρής)

Τετάρτη 17/9 (16.30)

(14.30) Τηλυκράτης – Πυλαριακός

Άρης Φιλιατών – ΑΕ Λευκίμμης

Ολυμπιάδα Καρουσάδων – ΑΕ Νέας Σελεύκειας

Ηρακλής Λάρισας – Αστέρας Σταυρού

Αναγέννηση Άρτας – Ανδρούτσος Γραβιάς

Αστέρας Αγίου Νικολάου - Βέροια

* Προκρίθηκαν χωρίς αγώνα : Πέλοπας Κιάτου, Απόλλων Καλυθιών, ΑΕ Μυκόνου, Πιερικός, Σαρακηνός, ΠΑΣ Λαμία, ΑΟ Τρίκαλα, Μπουμπουλίνα Σπετσών, ΑΟ Νέας Ιωνίας, ΑΟ Χαϊδαρίου, Γιούχτας, ΑΕΡ Αφάντου, Ποσειδών Καρδαμύλων

* Οι άλλοι τρεις Αχαιοί, Παναχαϊκή, Αρης και Παναιγιάλειος αποκλείστηκαν στον πρώτο γύρο...