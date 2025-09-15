4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Πάτρας: Ο Φάνης Τσιμιγκάτος ήταν πρωτοπόρος και παράδειγμα για όλους!

Ο αείμνηστος Φάνης Τσιμιγκάτος ήταν ένας πρωτοπόρος στον χώρο του Μαραθωνίου.

Λάτρης του κλασικού αθλητισμού ενέπνευσε γενιές αθλητών και αθλητριών με τη σεμνότητα, το πάθος, την αγάπη και την αφοσίωσή του στο δρομικό κίνημα.

Για περισσότερα από 30 χρόνια είχε ενεργή παρουσία στους στίβους ως πρωταθλητής, αφιερώνοντας τη ζωή του στη μετάδοση των αξιών του αθλητισμού.

Έδωσε πολλά και η προσφορά του στην τοπική κοινωνία είναι ανεκτίμητη. Ήταν ένας πραγματικός δάσκαλος, που καθοδήγησε με μοναδικό τρόπο τους νέους αποτελώντας πρότυπο για όλους!

Με την ονοματοδοσία του Νυχτερινού Ημιμαραθωνίου τιμάται η μνήμη του υπενθυμίζοντας για πάντα το όραμά του για έναν πιο υγιή και ενεργό τρόπο ζωής.

Ο φετινός 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 11 Οκτωβρίου και διοργανώνεται από τον Δήμος Πατρέων σε συνεργασία με τον Αθλητικό Όμιλο Πάτρας «Κούρος».

ΟΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Ημιμαραθώνιος 21.097 μέτρα. (γεννηθέντες 2007 και νωρίτερα).

Αγώνας δρόμου 5.000 μέτρα (γεννηθέντες 2013 και νωρίτερα).

Αγώνας δρόμου 1.000 μέτρα για μαθητές Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού (2014-2016) και ΑμεΑ.

ΟΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για τους ενδιαφερόμενους οι διοργανωτές έχουν επιλέξει τριών ειδών εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής. Αναλυτικά:

1.Ατομική εγγραφή για μεμονωμένα ενήλικα άτομα

2. Ατομική εγγραφή ανηλίκων

Για συμμετάσχει στον αγώνα ανήλικος δρομέας, που έχει κάνει ατομική εγγραφή πρέπει να προσκομίσει υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του ότι συναίνει να λάβει μέρος στον αγώνα η οποία να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του καθώς και ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλου αντίστοιχου εγγράφου ταυτοπροσωπίας του συμμετέχοντα.

3. Ομαδική εγγραφή

Ομαδική εγγραφή μπορούν να κάνουν άτομα που συγκροτούν ομάδα 8 τουλάχιστον ατόμων μικτά στα αγωνίσματα 5.000 μ. και Ημιμαραθωνίου, ανεξαρτήτως φύλλου και ηλικίας και ανεξαρτήτως αν ανήκουν σε κάποια συλλογικότητα, οργανισμό, δημόσια υπηρεσία, εταιρεία κ.ο.κ., με μόνη προϋπόθεση την επιθυμία να συμμετάσχουν σαν ομάδα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ομαδικές εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 6947831390 (Γιώργος Παπανδρεόπουλος, διευθυντής του Αγώνα).

Οι εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής για όλες τις κατηγορίες ξεκίνησαν και συνεχίζονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://raceid.com/el/races/13932/about