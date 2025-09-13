4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Η ασφάλεια όλων αποτελεί βασική προτεραιότητα

Στον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο «Φάνης Τσιμιγκάτος», που έχει προγραμματιστεί για τις 11 Οκτωβρίου 2025, βασική προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια όλων, συμμετεχόντων, προσωπικού, εθελοντών, φίλων του δρομικού κινήματος και θεατών.

Τον Αγώνα διοργανώνει ο Δήμος Πατρέων Πατρέων, σε συνεργασία με τον Αθλητικό Όμιλο Πάτρας « Κούρος» στη μνήμη του σπουδαίου Πατρινού μαραθωνοδρόμου και πρωταθλητή της Παναχαϊκής.

Θα υπάρχουν γιατροί στα παρακάτω σημεία:

-1.000 μέτρα: Στη μέση της διαδρομής και τον τερματισμό.

-5.000 μέτρα: Στη μέση της διαδρομής και τον τερματισμό.

-Ημιμαραθώνιος: Στο 7ο χιλιόμετρο, το 14ο χιλιόμετρο και τον τερματισμό.

Επίσης θα υπάρχουν:

-Φυσιοθεραπευτές του Περιφερειακού Τμήματος Αχαΐας-Ηλείας, του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών στον τερματισμό σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Πατρών.

-Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

-Μοτοσικλετιστές της Τροχαίας Πατρών και της Ομάδας «Ζ».

-Η ομάδα Εθελοντών Σαμαρειτών Διασωστών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

-Μοτοσικλετιστές της Ένωσης Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Πελοποννήσου.

Οι αθλητές που θα αναφέρουν τραυματισμό (μυϊκές θλάσεις, κράμπες κ.ο.κ.) θα εξετάζονται από γιατρό και θα τους προσφέρεται περίθαλψη 1ου βαθμού από τους φυσιοθεραπευτές.

Οποιοδήποτε σημείο της διαδρομής απέχει 5 ́- 10 ́από ένα εκ των δύο μεγαλύτερων Νοσοκομείων της Πελοποννήσου το Γενικό Νοσοκομείο Πατρών«Άγιος Ανδρέας» και το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών.

-Η Αστυνομική Διεύθυνση Πατρών θα μεριμνήσει για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όσο πλησιάζουμε στην ημερομηνία διεξαγωγής του Αγώνα, τόσο το ενδιαφέρον αυξάνεται! ΟΙ δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται και οι εγγραφές για όλες τις Κατηγορίες γίνονται καθημερινά στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://raceid.com/el/races/13932/about