4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Μόνιμο γεγονός με τεράστια δυναμική και αναπτυξιακό χαρακτήρα

Μπορεί η Πάτρα να αποκτήσει ένα μόνιμο γεγονός με τεράστια δυναμική και αναπτυξιακό χαρακτήρα;

Μπορεί η Πάτρα να στηρίξει ένα μεγάλο μαζικό αθλητικό γεγονός που θα την καταστήσει επίκεντρο του διεθνούς αθλητισμού;

Η απάντηση είναι ναι. Και η απόδειξη είναι ο 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος» που θα διεξαχθεί κατά μήκος της ακτογραμμής της πόλης το βράδυ 11 Οκτωβρίου.

Ο Κούρος και η δημοτική αρχή της πόλης έχει πάρει πολύ ζεστά το θέμα. Εδώ και μήνες έχει στηθεί ένας ολόκληρος μηχανισμός με ένα και μόνο ζητούμενο, την διάδοση του Αθλητισμού.

Η επανεκκίνηση του αγώνα, εδώ και τέσσερα χρόνια σηματοδοτεί έναν νέο μεγάλο θεσμό για την Πάτρα. Ισάξιο της δυναμικής του Πατρινού Καρναβαλιού! Με την απήχηση εκτός των τειχών που έχει ο εορτασμός του Πολιούχου Αποστόλου Ανδρέα.

Ένας λαϊκός αγώνας δρόμου που προσελκύει χιλιάδες αγωνιζόμενων και ακόμα περισσότερων συνοδών και επισκεπτών.

Που τονώνει το ντόπιο οικονομικό στοιχείο, αποτελεί πόλο τουριστικής έλξης, και κάνει την Πάτρα πρωτεύουσα του δρομικού κινήματος. Όπως της αξίζει, αν συνυπολογίσει κανείς το εύρος και το τεράστιο μέγεθος των σπουδαίων αθλητών που ανέδειξε (Τσιμιγκάτος, Αδαμόπουλος, Ανδριόπουλος, Γκότσης, Αργυρόπουλος, Πολύζου, Νικολακοπούλου, Ρήγα, Πετροπούλου, Φωτοπούλου και τόσοι ακόμα).

Σε μια διαδρομή που μαγνητίζει με το φυσικό κάλλος και την αθλητική της αρτιότητα, ο Νυκτερινός Ημιαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος», είναι έτοιμος για την μεγάλη πρόκληση.