ΠΕΑΚ: Θετικό πρόσημο για τη διοίκηση Γιώργου Αντωνόπουλου

Μετά από δύο χρόνια έχουμε πια νέα διοίκηση στο ΠΕΑΚ, με τον πρόεδρο της ΕΣΚΑ-Η, Παναγιώτη Λυκούδη, να διαδέχεται τον Γιώργο Αντωνόπουλο.

Ήταν Σεπτέμβριος του 2023 όταν ο Γεώργιος Αντωνόπουλος αναλάμβανε τις τύχες της μεγαλύτερης -μετά το ΟΑΚΑ- αθλητικής εγκατάστασης της χώρας, του Παμπελοποννησιακού Εθνικού Αθλητικού Κέντρου (ΠΕΑΚ Πάτρας).

Ως γνωστόν στο ΠΕΑΚ ανήκει το «Τόφαλος» και το βοηθητικό του, το κλειστό «Κ. Πατρόπουλος» στο Κουκούλι και το κολυμβητικό συγκρότημα -με κολυμβητική δεξαμενή και καταδυτήριο- «Αντώνης Πεπανός», ενώ μέχρι το 2005, και το Παμπελοποννησιακό Στάδιο της Πάτρας με το βοηθητικό του, πριν δηλαδή μεταβιβαστεί στον Δήμο Πατρέων.

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες της Πάτρας, όντας ο ισχυρός άνδρας της εταιρείας «ΜΑΧΡΩ», από τις λίγες βιομηχανίες παραγωγής χρωμάτων και χημικών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Όπως και ο μικρότερος αδελφός του Σάκης, υπήρξαν αθλητές του Θρίαμβου Πάτρας, διεθνής μάλιστα, έχοντας ασφαλώς παροτρυνθεί από τον πατέρα του Ματθαίο Αντωνόπουλο (μέλος του Δ.Σ. της ΚΟΕ και πρώτος πρόεδρος στο «Πεπανός»), που διετέλεσε επί μακρόν κορυφαίο στέλεχος του σωματείου.

Σύμφωνα με τον νόμο η διοίκηση του ΠΕΑΚ έχει διετή διάρκεια, ορίζεται δε από τον αρμόδιο αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού και καλείται να φέρει σε πέρας το πρώτο και βασικό καθήκον της, δηλαδή την ασφαλή και άρτια λειτουργία των εγκαταστάσεων και εκ παραλλήλου χρηστή διαχείρηση του δημόσιου χρήματος.

Κάνοντας τον απολογισμό πεπραγμένων μπορούμε εκ του ασφαλούς να βάλουμε θετικό πρόσημο, δοθέντος των όσων έγιναν, των προβλημάτων που ενέσκηψαν -χρονίζοντα τα περισσότερα- και των μεγάλων πάγιων αναγκών του συγκροτήματος.

- Στο πιο σημαντικό θα πρέπει να τοποθετήσουμε την πυρασφάλεια, που λύθηκε διά παντός, τόσο στο «Αντώνης Πεπανός», το 2023, όσο και στο «Δημήτρης Τόφαλος» το 2024.

- Υπήρξε σωστή διαχείρηση και συμμάζεμα των οικονομικών με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να υπάρχει -επί της ουσίας- πλεόνασμα.

- Σε συνδυασμό με την αυξημένη επιχορήγηση της Πολιτείας, αλλά και τις γενναίες παρεμβάσεις των διοικούντων, είχαμε απρόσκοπτη όσο και ασφαλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων, κάτι που αποτυπώθηκε στην πράξη, με την επιτυχημένη φιλοξενία μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων, πανελλήνιου και διεθνή χαρακτήρα!

- Νέοι αθλητικοί χώροι προστέθηκαν στους ήδη υπάρχοντες, όπως τα γήπεδα πάντελμπολ και σκουός στο προαύλιο του «Πεπανός», αλλά και τα γήπεδα τοξοβολίας -σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας- στο προαύλιο του «Τόφαλος».

- Έγινε ένα ακόμα βήμα για την επίλυση του προβλήματος στο βοηθητικό του «Τόφαλος» (ένα «διπλό» κλειστό γυμναστήριο) που παραμένει κλειστό επί δεκαετία, καθώς συντάχθηκε και υποβλήθηκε η σχετική έκθεση βάση της οποίας το Υπουργείο -ανάλογα του κόστους- θα αποφασίσει οριστικά για το εάν θα ανακατασκευαστεί ή θα γκρεμιστεί για να ξαναφτιαχτεί. Πρόκειται για έργο που θα ανακουφίσει όλη την βόρεια και ανατολική Πάτρα, που στερείται κλειστού γυμναστηρίου.

- Επαναλειτούργησε μετά από πολλά χρόνια το υπόγειο κλειστό γυμναστήριο στο «Τόφαλος», αφού λύθηκε το πρόβλημα της πυρασφάλειας.

- Επαναλειτούργησαν μετά από χρόνια -μέσω διαγωνισμού- τα κυλικεία τόσο στο «Τόφαλος», όσο και στο «Κώστας Πετρόπουλος».

- Μετά από πολλά χρόνια, όχι μόνο άδειασαν οι πισίνες στο «Πεπανός», αλλά και αντιμετωπίστηκαν όλα τα προβλήματα με τα πλακίδια, τις φθορές και τις διαρροές νερού.

- Είκοσι τρία χρόνια μετά την κατασκευή του, αντιμετωπίστηκαν στο «Πεπανός» μεγάλα προβλήματα με την Υγρασία, που είχαν ως αποτέλεσμα την πτώση σοβάδων.

- Αντιμετωπίστηκε επαρκώς η αυξητική πορεία ζήτησης ζεστού νερού στο «Πεπανός», με μεγαλύτερη προμήθεια πετρογκάζ.

- Για πρώτη φορά, μετά το 1979 που κατασκευάστηκε, αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς τα προβλήματα με την μόνωση της οροφής στο «Κ. Πετρόπουλος», που είχε ως αποτέλεσμα μερικές φορές, ύστερα από νεροποντή, να στάζει νερό.

- Τοποθετήθηκαν, όπως προβλέπει ο νέος αθλητικός νόμος για την πάταξη της βίας, ψηφιακές κάμερες στο «Τόφαλος».

- Εγκαταστάθηκε δεξαμενή πετρελαίου ώστε να υπάρχει ζεστό νερό στα αποδυτήρια του «Κ. Πετρόπουλος».

- Προχωράει το μεγάλο έργο της περίφραξης του «Τόφαλος», που συζητείται, εδώ και καιρό.

- Προχωρεί το πιο σημαντικό έργο, η Ενεργειακή Αναβάθμιση αναβάθμιση που θα σημάνει πολλά για το μέλλον του «Πεπανός».

Και όλα αυτά, για να είμαστε ακριβοδίκαιοι, με το ΠΕΑΚ να έχει 3 (+2) άτομα - μόνιμο προσωπικό, αντί των 17 που προβλέπει το οργανόγραμμα. Όμως πολλά πράγματα αντιμετωπίστηκαν τόσο από την αύξηση της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης (που από 800.000 ευρώ -καθηλωμένη για χρόνια- έφτασε το 1,5 εκατ. ευρώ) όσο και από έκτακτες επιχορηγήσεις που δόθηκαν (π.χ. για οφειλές προς τη ΔΕΗ).

Είναι χαρακτηριστικό πως ο ίδιος ο Γιώργος Αντωνόπουλος έδωσε από την «τσέπη του» 15.000 ευρώ (χορηγεία της ΜΑΧΡΩ) για την προμήθεια υλικών συντήρησης.

Ο ίδιος, όπως συνήθιζε, απέφυγε τα φώτα της δημοσιότητας και αρνήθηκε ευγενικά να μιλήσει για όλα αυτά. Αρκέστηκε μόνο σε κάποιες ευχαριστίες: «Θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία στον Παναγιώτη Λυκούδη, που πριν ακόμα αναλάβει επέδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για το ΠΕΑΚ κι αυτό με κάνει βέβαιο πως θα τα καταφέρει. Θέλω να ευχαριστήσω το υπουργείο και τον Γιάννη Βρούτση που μου εμπιστεύτηκαν τη θέση. Επίσης όλα τα μέλη της διοίκησης, τους συνεργάτες μου, το προσωπικό, τα σωματεία, τους αθλούμενους και τέλος όλους τους φορείς, ειδικά δε την Περιφέρεια και τον αρμόδιο αντιπεριφερειάχη, Τάκη Αντωνόπουλο. Μένει μεν ένα μικρό παράπονο για όσα δεν προλάβαμε να κάνουμε, οι ανάγκες να ξέρετε είναι τεράστιες, αλλά ευελπιστώ πως όλα θα αντιμετωπιστούν επιτυχώς».