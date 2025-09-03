Τα διαρκείας της Παναχαϊκής στη Γ' Εθνική

Ανακοίνωση που εξέδωσε η Ερασιτεχνική Παναχαική:

"Ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας της πόλης είναι αδιαμφισβήτητα η Παναχαϊκή.

Η ομάδα της πόλης που έκανε περήφανους χιλιάδες Πατρινούς και που εξακολουθεί ακόμη και σήμερα να αποτελεί τον βασικότερο πυλώνα της αθλητικής ιστορίας της.

Τους τελευταίους μήνες το ποδοσφαιρικό τμήμα της ομάδας μας πέρασε μέσα από συμπληγάδες.

Όμως, οι πολλές δυσκολίες που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε έφεραν ένα επίσης ιστορικό αποτέλεσμα: σε αυτή τη συγκυρία η ποδοσφαιρική Παναχαϊκή είναι το μοναδικό Σωματείο της Ελλάδας που προετοιμάζεται για μία νέα αρχή, υπό την καθοδήγηση Ερασιτεχνικής Διοίκησης και χωρίς την συμμετοχή επενδυτικού σχήματος.

Για όλους εμάς που συγκροτούμε τη Διοίκηση της Παναχαϊκής Γυμναστικής Ένωσης και που στην ουσία έχουμε με ιστορική ευθύνη αναλάβει (μαζί με το σύνολο των υπολοίπων Τμημάτων) την δύσκολη αυτή προσπάθεια, ένας και μοναδικός είναι ο στόχος: η επιτυχία.

Με μπάτζετ που φθάνει τις 250.000 ευρώ και προχωράμε με πίστη και αφοσίωση, θέλοντας να έχουμε μαζί μας όλους τους Πατρινούς.

Γι’ αυτό και θεωρούμε ως αυτονόητο χρέος μας να κάνουμε κοινωνούς της προσπάθειας αυτής τους φορείς της πόλης, την αυτοδιοίκηση, το πολιτικό προσωπικό και τους απλούς πολίτες, μέσα από την συμπαράσταση και τη συμμετοχή τους στην προμήθεια των εισιτηρίων διαρκείας.

Αντιλαμβανόμαστε πλήρως την διστακτικότητα που συνεπάγεται των πρόσφατων εξελίξεων και των προσπαθειών για τη δημιουργία ενός νέου μοντέλου Διοίκησης. Ίσως αυτό να μεταφράζεται σε στάση αναμονής με την σκέψη του «πρώτα να δω και μετά να συμμετέχω».

Εμείς σε αυτό απαντάμε πρέπει να συμμετέχεις για να δεις και ζητάς κάτι καλύτερο πες και στο φίλο σου και εντείνουμε καθημερινά και με κάθε τρόπο την ενίσχυση της σχέσης συμμετοχής μεταξύ ημών, της πόλης και της αθλητικής της ιστορίας με ένα κάλεσμα ευθύνης και υπευθυνότητας.

Καλούμε λοιπόν όλους τους Πατρινούς σε αυτή την αμφίδρομη συμμαχία και ζητάμε από κάθε πολίτη να προμηθευτεί το εισιτήριο διαρκείας.

Και δεσμευόμαστε με βαρύ ιστορικό καθήκον, ΠΩΣ ΓΙΑ ΕΜΑΣ Η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΑΓΩΝΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ".