Πατρινοί με την Εθνική στο Βαλκανικό πρωτάθλημα πινγκ- πονγκ

Πρώτη διοργάνωση της αγωνιστικής χρονιάς 2025-2026, πρώτη πρόκληση για τα αντιπροσωπευτικά μας συγκροτήματα πινγκ πονγκ ανδρών-γυναικών.

Από χθες Τρίτη 02/09 είναι στην Κωνσταντινούπολη κι από τις 03 μέχρι τις 07/09 τα δίνουν όλα για διακρίσεις στο ετήσιο Βαλκανικό Πρωτάθλημα ομαδικών και ατομικών αγωνισμάτων.

Τις εθνικές μας ομάδες συγκροτούν 5 αθλητές και 4 αθλήτριες. Την εθνική ανδρών αποτελούν οι Γιώργος Σταματούρος, Τάσος Ρηνιώτης (αθλητές του Ολυμπιακού), Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος (Παναθηναϊκός), ο πατρινός Γεράσιμος Χατζηλυγερούδης (ΑΟ Ταταύλα) και Αλέξανδρος Μαδέσης (ΑΕΚ). Στις γυναίκες η σύνθεση έχει την πατρινιά Κατερίνα Τόλιου, και τις Ιωάννα Γερασιμάτου (αθλήτριες του Παναθηναϊκού), Ελισάβετ Τέρπου και Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη (Ολυμπιακός).

Το κοουτσάρισμα αναλαμβάνουν οι ομοσπονδιακοί τεχνικοί Κώστας Βατσακλής και Χρήστος Λάμης.

Έκαναν την τελευταία προπόνηση σήμερα Δευτέρα και υπάρχει στο πρόγραμμα άλλη μία αύριο στον τόπο διεξαγωγής των αγώνων, το Sports Hall Ata Sporlari Merkezi.

Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας επισκέφτηκε και ο πρόεδρος της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και έφορος των αντιπροσωπευτικών μας συγκροτημάτων, πατρινός Παναγιώτης Τζόβολος. Ευχήθηκε στους διεθνείς καλή αγωνιστική περίοδο με υγεία και βέβαια επιτυχίες στο Βαλκανικό πρωτάθλημα.