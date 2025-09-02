Ήττα με 13-9 για την Εθνική μας ομάδα από την Ισπανία

Ευρωπαϊκό νεανίδων
Ηττήθηκε μεν αλλά είναι στο χέρι της η απευθείας πρόκριση στην οκτάδα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Νεανίδων Κ18, που διεξάγεται στην πόλη Γκζίρα της Μάλτας.
Δύο γκολ πέτυχε η πατρινή πρωταθλήτρια Αφροδίτη Μπιτσάκου.
Η Εθνική ομάδα πλήρωσε τα λάθη της στη σημερινή (2/9) αναμέτρηση με την Ισπανία, αφού γνώρισε την ήττα με 13-9, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Β΄Ομίλου.
Ωστόσο, θα καταλάβει την δεύτερη προνομιούχο θέση από το γκρουπ και, συγχρόνως, θα εξασφαλίσει μια θέση στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης αν κερδίσει την Τετάρτη (3/9) στις 17:30 το Ισραήλ.
Θυμίζουμε πως το σύνολο του Γιώργου Ντόσκα είχε επικρατήσει άνετα του συγκεκριμένου αντιπάλου, με 15-8, στην πρεμιέρα (26/8) του διεθνούς τουρνουά Υδατοσφαίρισης «PYTHIA CUP 2025-WOMEN U18», στο κολυμβητήριο της Ιτέας.
Στο σημερινό ματς οι Ισπανίδες ξεκίνησαν με δύο γκολ μέσα σε ένα λεπτό, η Εθνική μας κατάφερε να ισοφαρίσει με τις Μπίκου και Κρασσά (2-2), αλλά ήταν συνεχώς πίσω στο σκορ. Η διαφορά έφθασε και τα πέντε γκολ (9-4) στα τελευταία 41 δευτερόλεπτα του τρίτου οκταλέπτου. Οι διεθνείς μας κατάφεραν να μειώσουν σε 9-6 και 10-7 (5.53 πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας), χωρίς, ωστόσο, να καταφέρουν κάτι περισσότερο.
ΙΣΠΑΝΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ 13-9
Οκτάλεπτα: 3-2, 3-2, 3-1, 4-4
ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Σάλεχ, Καραγιάννη 1, Μαρίνου, Μπίκου 1, Δρακωτού 1, Ελμισιάν, Κλαψιανού, Κρασσά 2, Σταυρίδου 1, Μπιτσάκου 2, Ντούλη, Σαλταμανίκα 1, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη.
Για την Ισπανία σκόραραν: Χιρόνες 3, Μποϊξάντε 2, Ροντίγκες 2, Μουνιόθ 2, Ταρίνο 1, Λαρός 1, Ασένσιο 1 Φερνάντες 1.
Αναλυτικά τα στοιχεία, τα στατιστικά και η διακύμανση του αγώνα, ΕΔΩ.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr