Ήττα με 13-9 για την Εθνική μας ομάδα από την Ισπανία

Ηττήθηκε μεν αλλά είναι στο χέρι της η απευθείας πρόκριση στην οκτάδα του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος Νεανίδων Κ18, που διεξάγεται στην πόλη Γκζίρα της Μάλτας.

Δύο γκολ πέτυχε η πατρινή πρωταθλήτρια Αφροδίτη Μπιτσάκου.

Η Εθνική ομάδα πλήρωσε τα λάθη της στη σημερινή (2/9) αναμέτρηση με την Ισπανία, αφού γνώρισε την ήττα με 13-9, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Β΄Ομίλου.

Ωστόσο, θα καταλάβει την δεύτερη προνομιούχο θέση από το γκρουπ και, συγχρόνως, θα εξασφαλίσει μια θέση στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης αν κερδίσει την Τετάρτη (3/9) στις 17:30 το Ισραήλ.

Θυμίζουμε πως το σύνολο του Γιώργου Ντόσκα είχε επικρατήσει άνετα του συγκεκριμένου αντιπάλου, με 15-8, στην πρεμιέρα (26/8) του διεθνούς τουρνουά Υδατοσφαίρισης «PYTHIA CUP 2025-WOMEN U18», στο κολυμβητήριο της Ιτέας.

Στο σημερινό ματς οι Ισπανίδες ξεκίνησαν με δύο γκολ μέσα σε ένα λεπτό, η Εθνική μας κατάφερε να ισοφαρίσει με τις Μπίκου και Κρασσά (2-2), αλλά ήταν συνεχώς πίσω στο σκορ. Η διαφορά έφθασε και τα πέντε γκολ (9-4) στα τελευταία 41 δευτερόλεπτα του τρίτου οκταλέπτου. Οι διεθνείς μας κατάφεραν να μειώσουν σε 9-6 και 10-7 (5.53 πριν ολοκληρωθεί ο αγώνας), χωρίς, ωστόσο, να καταφέρουν κάτι περισσότερο.

ΙΣΠΑΝΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ 13-9

Οκτάλεπτα: 3-2, 3-2, 3-1, 4-4

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Σάλεχ, Καραγιάννη 1, Μαρίνου, Μπίκου 1, Δρακωτού 1, Ελμισιάν, Κλαψιανού, Κρασσά 2, Σταυρίδου 1, Μπιτσάκου 2, Ντούλη, Σαλταμανίκα 1, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη.

Για την Ισπανία σκόραραν: Χιρόνες 3, Μποϊξάντε 2, Ροντίγκες 2, Μουνιόθ 2, Ταρίνο 1, Λαρός 1, Ασένσιο 1 Φερνάντες 1.

Αναλυτικά τα στοιχεία, τα στατιστικά και η διακύμανση του αγώνα, ΕΔΩ.