Έκανε το καθήκον της η Εθνική νεανίδων στην πρεμιέρα, 20-15 την Κροατία

Τρία γκολ η Αφροδίτη Μπιτσάκου

Ποδαρικό με το δεξί στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Νεανίδων Κ18, το οποίο φιλοξενείται στην πόλη Γκζίρα της Μάλτας, πραγματοποίησε το βράδυ της Δευτέρας (1/9) η Εθνική μας ομάδα, αφού επικράτησε σχετικά εύκολα της Κροατίας με 20-15 στο πλαίσιο του Β΄ Ομίλου.

Την Τρίτη (2/9) στις 17:30 το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα αντιμετωπίσει την Ισπανία και με νίκη θα εξασφαλίσει την απευθείας πρόκρισή του στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Η Κροατία πέτυχε το πρώτο γκολ στην αναμέτρηση με την Πόγκουλι (4.13 πριν το τέλος της πρώτης περιόδου), αλλά η απάντηση ήταν άμεση για το σύνολο του Γιώργου Ντόσκα, αφού στα επόμενα οκτώ λεπτά, με όπλο την άμυνα είχε ένα σερί 6-0. Μάλιστα, η διαφορά «εκτοξεύθηκε» ακόμη και στα έντεκα γκολ, μόλις 75 δευτερόλεπτα πριν ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο (19-8 με την νεαρή πατρινή Αφροδίτη Μπιτσάκου).

Κάπου εκεί, όμως, φαίνεται πως οι διεθνείς μας επαναπαύθηκαν και έδωσαν το δικαίωμα στις αντίπαλές τους να μειώσουν σε 20-15, με ένα επιμέρους 7-1 στα τελευταία εννέα λεπτά του παιχνιδιού.

Πρώτη σκόρερ για την Ελλάδα ήταν η Νεφέλη Άννα Κρασσά με πέντε γκολ και την ακολούθησε η αρχηγός του ελληνικού συγκροτήματος, Δέσποινα Δρακωτού με τέσσερα. 

ΕΛΛΑΔΑ – ΚΡΟΑΤΙΑ 20-15

Οκτάλεπτα: 4-1, 9-3, 6-5, 1-6

ΕΛΛΑΔΑ (Γιώργος Ντόσκας): Σάλεχ, Καραγιάννη 3, Κουνδουράκη, Μπίκου 2, Δρακωτού 4, Ελμισιάν 2, Κλαψιανού, Κρασσά 5, Σταυρίδου 1, Μπιτσάκου 3, Ντούλη, Σαλταμανίκα, Κυριακοπούλου, Δασκαλάκη.

Για την Κροατία σκόραραν: Μπούτιτς 6, Ν. Γιάνκοβιτς 4, Γιάζβιν 2, Πόγκουλι 1, Μ. Γιάνκοβιτς 1. Πέσιτς 1.

Αναλυτικά τα στοιχεία ΕΔΩ, τα στατιστικά ΕΔΩ και η διακύμανση του αγώνα, ΕΔΩ.

Τα σημερινά αποτελέσματα (1/9)

Α΄ΟΜΙΛΟΣ: Ουγγαρία - Ολλανδία 15-7, Ιταλία - Τουρκία 21-13

Β΄ΟΜΙΛΟΣ: Ισπανία - Ισραήλ 24-5, ΕΛΛΑΔΑ-Κροατία 20-15

Γ΄ΟΜΙΛΟΣ: Ιρλανδία  - Ουκρανία 15-17, Σερβία – Μάλτα 19-9

Δ΄ΟΜΙΛΟΣ: Ελβετία - Βουλγαρία 7-5, Σλοβακία - Μ. Βρετανία 6-17,  Τσεχία- Ρουμανία 12-11.

