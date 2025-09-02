4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Το μεγάλο γεγονός της Πάτρας

Η Πάτρα καθυστέρησε δραματικά να καθιερώσει ένα μεγάλο εθνικό και γιατί όχι διεθνές δρομικό γεγονός, όμως αυτό πια άλλαξε!

Και είναι κάτι που πιστώνεται σε πολλούς που δείχνουν να «το έχουν με τον αθλητισμό».

Ο Δήμος Πατρέων, αρχικά και ο Κούρος Πατρών στη συνέχεια, έδωσαν και δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα οργανώνοντας τον νυχτερινό ημμαραθώνιο της πόλης με ανθρώπους με τεχνογνωσία και αγάπη για την Πάτρα και διάθεση προσφοράς.

Το εγχείρημα γίνεται σε πολύ δύσκολες συνθήκες αλλά η ανταπόκριση του αθλητικού κόσμου ήταν τεράστια για να κερδηθεί το στοίχημα και να καθιερωθεί ο 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας ως το μεγάλο δρομικό γεγονός της Νότιας και Δυτικής Ελλάδας!

Οι απαρχές του είναι στο 2015 με αγώνα 5.000μ. -μαζικό, λαϊκό- μετεξελίχθηκε σε ημιμαραθώνιο το 2018 που έγινε με μεγάλη επιτυχία, με τις πλάτες του ΣΔΥΠ - το πήρε πάνω της η Ελένη Παναγιωτοπούλου.

Επλήγη από τον κορωνοϊό και επανήλθε πια σε ένα άλλο επίπεδο.

Η φετινή τέταρτη εκδοχή του, αφιερωμένη στον Φάνη Τσιμιγκάτο φέρει την οργανωτική προσπάθεια των ανθρώπων του Κούρου και ειδικά του αρχιπροπονητή και παλαιού πρωταθλητή, Γιώργου Παπανδρεόπουλου!

Ραντεβού στις 11 Οκτωβρίου!

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://raceid.com/el/races/13932/about

Η διαδρομή του 4ου Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου Πάτρας ξεκινάει από το Νότιο Πάρκο, συνεχίζει στην Ακτή Δυμαίων, αναστροφή στο ύψος της Πειραϊκής Πατραϊκής, είσοδος στο Νότιο Πάρκο στο ύψος της οδού Παπαφλέσσα , κατεύθυνση βόρεια παραλιακά , ιχθυόσκαλα, παλιό κτίριο Λιμενικού, παλιό λιμάνι, εμπορική ζώνη παλιού λιμανιού, αναστροφή στην Πλαζ και ξανά πίσω.