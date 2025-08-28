Απόψε οι κρίσιμες ρεβάνς: Οι συμμετοχές των «Big 4» στην Ευρώπη, πέρασαν 67 χρόνια

Πριν από 67 χρόνια, τον Σεπτέμβριο του 1958 ο Ολυμπιακός κλήθηκε να αγωνιστεί στο Κύπελλο Πρωταθλητριών, νυν Τσάμπιονς Λιγκ. Κληρώθηκε με την Μπεσίκτας, όμως τα παιχνίδια δεν έγιναν ποτέ.

Για πολιτικούς λόγους -τρία χρόνια μετά τα Σεπτεμβριανά και τις καταστροφές στην Πόλη του ’55- ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε, η Μπεσίκτας προκρίθηκε (2-0 και 2-0) α.α.

Ηταν η πρώτη όσο και άδοξη συμμετοχή Ελληνικής ομάδας στην Ευρώπη. Ακολούθησαν μερικές εκατοντάδες ακόμα, σε Κύπελλο Εκθέσεων / Κύπελλο ΟΥΕΦΑ (νυν Γιουρόπα Λιγκ), Κύπελλλο Κυπελλούχων και Κόνφερενς Λιγκ.

Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί σε λίγες ημέρες στο Τσάμπιονς Λιγκ (76η ευρωπαϊκή του συμμετοχή), ο Παναθηναϊκός έχει 65, κι αν αποκλειστεί από το Γιουρόπα στην Σαμψούντα, θα φτάσει τις 66 αγωνιζόμενος στο Κόνφερενς Λιγκ.

Η ΑΕΚ παίζει στο Κόνφερενς Λιγκ κι αυτή είναι η 53η της ευρωπαϊκή παρουσία, ενώ ο ΠΑΟΚ, όπως και ο Παναθηναϊκός, παίζει στα πλέι οφ του Γιουρόπα Λιγκ (51η του ευρωπαϊκή εμφάνιση) κι αν αποκλειστεί θα συνεχίσει στο Κόνφερενς Λιγκ, φτάνοντας τις 52 ευρωσυμμετοχές.

Αναλυτικά:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ

Πρωταθλητριών 12

Τσάμπιονς Λιγκ 25

Εκθέσεων 0

ΟΥΕΦΑ 15

Γιουρόπα 13

Κυπελλούχων 10

Conference 1

ΣΥΝΟΛΟ 76



ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ

Πρωταθλητριών 13

Τσάμπιονς Λιγκ 17

Εκθέσεων 1

ΟΥΕΦΑ 15

Γιουρόπα 10

Κυπελλούχων 7

Conference 2

ΣΥΝΟΛΟ 65



ΑΕΚ

Πρωταθλητριών 6

Τσάμπιονς Λιγκ 10

Εκθέσεων 1

ΟΥΕΦΑ 19

Europa 8

Κυπελλούχων 6

Conference 3

ΣΥΝΟΛΟ 53



ΠΑΟΚ

Πρωταθλητριών 2

Τσάμπιονς Λιγκ 8

Εκθέσεων 3

UEFA 16

Europa 13

Κυπελλούχων 6

Conference 3

ΣΥΝΟΛΟ 51

ΟΙ ΚΡΙΣΙΜΕΣ ΜΑΧΕΣ

Οι τρεις ελληνικές ομάδες που αγωνίστηκαν στα play offs του Europa League και του Conference League, είναι για τα καλά μέσα στο παιχνίδι της πρόκρισης. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, έχουν «ανοιχτές» τις ρεβάνς, με το προβάδισμα να παραμένει στις ομάδες της χώρας μας.

Οι «πράσινοι» επικράτησαν 2-1 της Σαμσουνσπόρ και πάνε στην Σαμψούντα για να «σφραγίσουν» την πρόκρισή τους. Η σπουδαία ρεβάνς θα διεξαχθεί την Πέμπτη 28/8 και το ματς θα αρχίσει στις 20:00.

Κι ο ΠΑΟΚ διεκδικεί το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League. Αν και έχασε στην Κροατία απ’ τη Ριέκα με 1-0, ο «δικέφαλος» έχει τη ρεβάνς στην έδρα του και στην Τούμπα όλα θα είναι διαφορετικά. Ο μεγάλος αγώνα θα διεξαχθεί Πέμπτη 28/8 στις 20:30.

Η ΑΕΚ για τα play offs του Conference League έφυγε με το 1-1 από τις Βρυξέλλες. Αποτέλεσμα που τις δίνει το… πάνω χέρι στην έδρα της. Το ματς της Νέας Φιλαδέλφειας είναι προγραμματισμένο κι αυτό για την Πέμπτη 28/8, με τη σέντρα να έχει οριστεί για τις 21:00.