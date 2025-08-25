4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Γιορτή για έναν αθλητικό μύθο

Ένας από τους αθλητές μύθους για τον πατραϊκό στίβο, και όχι μόνο, είναι ο αξέχαστος Φάνης Τσιμιγκάτος, τον οποίο η Πάτρα τιμά με την αφιέρωση του 4ου νυκτερινού ημιμαραθωνίου, που θα γίνει στις 11 Οκτωβρίου, με την οργανωτική σφραγίδα του ΑΟ Κούρος Πατρών.

Ο Φάνης Τσιμιγκάτος (Πάτρα, 1947 - 1η Μαΐου 2015) ήταν κορυφαίος πρωταθλητής δρόμων αντοχής μεγάλων αποστάσεων, που τίμησε με τις επιδόσεις του την πόλη του.

Ο Φάνης ήταν ένας σπουδαίος αθλητής, με αυθεντική λαϊκότητα. Η αγωνιστικότητα, η ανθεκτικότητα, το πείσμα και το πάθος, που τον χαρακτήριζαν στις ατέλειωτες αθλητικές διαδρομές του, τον συνόδευαν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής ακόμη και στην καθημερινότητα του. Ποτέ δεν προσποιήθηκε ότι ήταν κάτι άλλο από τον πραγματικό εαυτό του. Μαζί με τα χαρίσματα και τις αρετές του ανυπόκριτα άφηνε να ξεχυθούν ορμητικά και οι ανθρώπινες αδυναμίες του.

Χειμαρρώδης, καταιγιστικός, δεικτικός, καυστικός , σκωπτικός, σαρκαστικός, συγκινησιακός και δεινός ατακαδόρος στον προφορικό του λόγο. Ότι έλεγε, καθημερινό, απλοϊκό ή κοινωνικό, πολιτικό περισσότερο σοβαρό το υποστήριζε με όλα τα εκφραστικά μέσα του σώματος. Το βλέμμα, το πρόσωπο, τα χέρια σε συμφωνική αρμονία με το λόγο. Ένας απολαυστικός περιπλανώμενος λαϊκός περφόμερ στους δρόμους της πόλης .Τον συναντούσες παντού και πάντα είχε κάτι να σου πει.

Αιρετικός αθλητής, καινοτόμος και τολμηρός στις προπονητικές μεθόδους που υιοθετούσε, κάποιες από τις οποίες σε πρώιμο πειραματικό στάδιο με πολύ υψηλά επίπεδα επιβάρυνσης και καταπόνησης. Στη μακρόχρονη αθλητική του καριέρα κατήγαγε μεγάλες νίκες σε εθνικό κυρίως αλλά και σε διεθνές επίπεδο. Έξι φορές Πανελληνιονίκης στο Μαραθώνιο. Στην Κλασσική διαδρομή της Αθήνας δύο φορές χρυσός , μία αργυρός και δύο χάλκινος, ενώ κατείχε το ρεκόρ της Κλασσικής διαδρομής με 2:19.55 για δεκαπέντε ολόκληρα χρόνια (1983-98).

Η διεθνής επιτυχία του το 1974, στους Βαλκανικούς αγώνες, που είχαν μεγάλο κύρος τότε, χαρακτηρίζει την προσωπικότητα και το εκρηκτικό ταπεραμέντο του. Εκδιωγμένος από τον ΣΕΓΑΣ για αντισυμβατική συμπεριφορά, προπονείται μόνος του στη διαδρομή Πάτρα -Αίγιο με βαριά παπούτσια και παίρνει το αργυρό μετάλλιο.

Ο Φάνης όμως δεν θα μείνει στην ιστορία της πόλης μόνο για τα αθλητικά του κατορθώματα. Ανήσυχο πνεύμα με παραστάσεις από τα ταξίδια του και αναπτυγμένη κοινωνική συνείδηση, αναζητάει μια διαδρομή πολλαπλής χρήσης για τρέξιμο, περπάτημα και αναψυχή μέσα στη φύση και τη βρίσκει στο πιο ιδανικό μέρος.

Το έλος της Αγυιάς, ο μικρός σπάνιος υδροβιότοπος, που βρίσκεται βόρεια στις παρυφές του πολεοδομικού ιστού, σε μια μικρή μύτη της ξηράς που μπαίνει στη θάλασσα, δεν διέθετε τότε ούτε ένα ασφαλές δίκτυο κίνησης για πεζούς στο εσωτερικό του, παρά το γεγονός ότι η χρήση του σύμφωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο είναι η αναψυχή.

Μέσα σε αυτό το μαγευτικό χώρο ο Φάνης οραματίζεται αυτό που λείπει. Μια διαδρομή για να τρέχουν και να περπατούν οι Πατρινοί ανάμεσα στα αρμυρίκια, τις λεύκες, τα πεύκα, τις λεύκες και τις ιτιές , υπό τους ήχους των Ερωδιών, των Γλαρονιών και πολλών άλλων πτηνών. Παρά τις μεγάλες δυσκολίες κι αντιδράσεις που συνάντησε μπαίνει μπροστά, συσπειρώνει γύρω του κι άλλους συμπολίτες και τελικά πραγματοποιεί το όραμα του.

Σήμερα το Έλος της Αγυιάς που προς τιμήν του μεγάλου αθλητή πήρε το όνομα του, είναι το κυριότερο σημείο αναφοράς αναψυχής και μαζικής άθλησης των εργαζομένων και της νεολαίας της πόλης και μαζί με το Νότιο Πάρκο, το Παμπελοποννησιακό Στάδιο συγκροτούν ένα επαρκές δίκτυο που δεν είχε ποτέ η πόλη.

4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας

ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ?‍♂️

Η νύχτα φωτίζεται ξανά στις 11 Οκτωβρίου 2025! ?

Στον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο «Φάνης Τσιμιγκάτος» η καρδιά χτυπάει σε ρυθμούς 21,097 km, 5 km και 1 km για τους μικρούς μας ήρωες & ΑμεΑ. ?

✅ Επίσημα μετρημένες διαδρομές – αναγνωρισμένες επιδόσεις από ΣΕΓΑΣ

✅ Βασικό, Ενισχυμένο (τεχνικό μπλουζάκι) & Πλήρες πακέτο (δώρα χορηγών)

✅ Start/Finish: Νότιο Πάρκο (Κολυμβητήριο ΝΟΠ)

