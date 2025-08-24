Χάλκινοι στο Ευρωπαϊκό εφήβων πόλο οι Πατρινοί Ηλ. Αγγελόπουλος, Αγγ. Λαμπάτος και Κων. Μπιτσάκος!

Με τους Ηλία Αγγελόπουλο και Δημήτρη Χατζή να πετυχαίνουν συνολικά 10 γκολ και τον τερματοφύλακα Δημήτρη Μπερδέ να έχει δύο καθοριστικές αποκρούσεις στο τέλος, η εθνική ομάδα εφήβων δεν θα φύγει με άδεια τα χέρια από την Οραντέα.

Το εθνικό συγκρότημα νίκησε την Ιταλία με 12-11 στον μικρό τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος εφήβων (από την οποία είχε χάσει 14-9 στην πρεμιέρα), κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν μια μονομαχία ανάμεσα στον Ηλία Αγγελόπουλο και την Ιταλία, με τον διεθνή φουνταριστό να πετυχαίνει τα πέντε από τα έξι γκολ της εθνικής ομάδας σε αυτό το διάστημα.

Με δικά του γκολ η Ελλάδα προηγήθηκε με 2-0 και 3-2. Η Ιταλία προσπέρασε με 5-3, ο Πατσιλινάκος μείωσε σε 5-4 και με άλλα δύο γκολ από τον Αγγελόπουλο το εθνικό συγκρότημα μείωσε σε 6-5 και 7-6.

Μετά τη σκυτάλη πήρε ο Δημήτρης Χατζής, για τα δικά του τέσσερα γκολ, που έφεραν το προβάσισμα. Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας με γκολ από την περιφέρεια μείωσε σε 8-7 (6:17), με δύο εκτελέσεις πέναλτι ισοφάρισε σε 9-9 (1:48) και με νέο περιφερειακό σουτ έκανε το 10-9 (00:18).

Η Ιταλία με δύο γκολ από τον Αλεσαντρίνι προηγήθηκε με 11-10, όμως άμεση ήταν η απάντηση από τον Αγγελόπουλο, γκολ από τα 2μ. και 11-11.

Ο Μπιτσάκος με λόμπα από την περιφέρεια έφερε ξανά την εθνική ομάδα σε θέση οδηγού, 12-11 στα 2:37 πριν από το τέλος και ο Μπερδές με δύο αποκρούσεις στον παίκτη λιγότερο, διατήρησε τη νίκη και το χάλκινο μετάλλιο.

Τα οκτάλεπτα: 3-3, 4-3, 2-4, 2-2.

Ιταλία (Κρίστιαν Πρεσιούτι): Καστρούτσι, Πόρτζιο, Ντομινίτσι 2, Ντι Κοράτο, Σικάλι, Μιράλντι, Ολίβι 1, Κοστάντζο 1, Τρέζα 1, Τριμάρκι, Κιανέζε 2, Μαφέι 1, Μαρκέτι, Αλεσαντρίνι 3.

Ελλάδα (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 6, Σάρρος, Μαραγκουδάκης, Λεωνιδάκης, Λαμπάτος, Χατζής 4, Λεβαντής, Πατσιλινάκος 1, Μπιτσάκος 1, Αλευράς, Τζανακάκης, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης.

Με την Εθνική έπαιξαν και στα 7 ματς, τρεις Πατρινοί, άπαντες νυν και πρώην παίκτες του ΝΟΠ!

Ο Ηλίας Αγγελόπουλος με 30 γκολ στο τουρνουά, ο Άγγελος Λαμπάτος με 2 γκολ και ο Κωνσταντίνος Μπιτσάκος (Πανιώνιος) με 9 γκολ.

Τα στοιχεία της αναμέτρησης εδώ.

* Αρχηγός της αποστολής ήταν το μέλος του Δ.Σ. του ΝΟΠ, Νικόλας Φιλόπουλος.