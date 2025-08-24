Αντίστροφη μέτρηση για το αναβαθμισμένο «Ψάθαθλο 2025»

Μετά από συζήτηση στο Δ.Σ. αλλά και ιδέες που έπεσαν από κοινού, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ψαθοπύργου αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να ‘αναγεννήσει’ αλλά και ταυτόχρονα να αναβαθμίσει το Ψάθαθλο’.

Ειδικά για το 2025 ο Σύλλογος αποφάσισε ότι θα επεκτείνει χρονικά την διοργάνωση, με στόχο να δώσει την ευκαιρία για συμμετοχή σε περισσότερους αθλητές και να συνδέσει τη νέα γενιά με δραστηριότητες που σχετίζονται με το υγρό στοιχείο.

Για το ‘Ψάθαθλο 2025’ εγκαινιάζουμε και νέες συνεργασίες με το Αθλητικό Σωματείο ‘Cape Drepano’ αλλά και τον Αθλητικό Όμιλο ‘Ιάσων’.



Στόχος αυτής της συνεργασίας να αξιοποιήσει ένα κοινό μας μεράκι για τη θάλασσα αλλά και, το σημαντικότερο, τη σπουδαία εμπειρία τους σε αυτού του επιπέδου τις διοργανώσεις. Συνδιοργανωτής του ‘Psathathlon2025’θα είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος ενώ τη διοργάνωση υποστηρίζει ο Δήμος Πατρέων.

‘Μεγάλος Χορηγός’ είναι η Βιομηχανία ΤΙΤΑΝ, ‘Χορηγοί’ οι ‘Λουξ Μαρλαφέκας’ και Τσιανίκας Outdoor Experience και ‘Υποστηρικτές Αθλημάτων’ ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών, η ΑΚΡΟΣ (Στίβος κ’ Κολύμβηση) και η Dolphins Lifeguards- Ναυαγοσωστική Σχολή Πάτρας.

Κεντρικός άξονας αυτής της πρωτοβουλίας -η οποία σχεδιάστηκε ώστε να καλύψει και ένα έλλειμμα που υπάρχει σε ναυταθλητικές διοργανώσεις & συμπράξεις σε περιφερειακό επίπεδο- είναι να αξιοποιηθεί αναπτυξιακά η δυναμική τέτοιου είδους διοργανώσεων…

Το πρόγραμμα του διημέρου θα περιλαμβάνει:

Το AQUATHLON που συνδυάζει το κολύμπι και το τρέξιμο, σε συνεχόμενη ροή στις Κατηγορίες:

-SEALS, 750m swim – 5K run (16 χρ. +)

-‘Κροκόδειλοι’, 250m swim – 1K run (15-17 χρ.)

-‘Ενυδρίδες’, 100m swim – 750m run (11-12 χρ.)

-‘Βατραχάκια’, 50m swim – 500m run (9-10 χρ.)

-‘Χελωνάκια’ 20m swim – 250m run (7-8 χρ.)

SWIMMING, κολυμβητικοί αγώνες στην Ανοικτή Θάλασσα (Open Water) στις Κατηγορίες:

-1500m (16 χρ.+)

-750m.. (16 χρ.+)

-400m (13-15 χρ.)

-200m (10-12 χρ.)

-100m (8-9 χρ.)

SUP, αγώνες όρθιας κωπηλατοδρομίας στις Κατηγορίες:

-Race (αγωνιστικά σκάφη)

-Fun (παρέχεται σκάφος)

WATER POLO, αγώνες υδατοσφαίρισης στην θάλασσα ανάμεσα σε ομάδες των 5 ατόμων.

ΈΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: Οι εγγραφές ξεκίνησαν ήδη ηλεκτρονικά, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσέλθουν το Σάββατο 7 ή το πρωί της Κυριακής 8 Σεπτεμβρίου για επιβεβαίωση στοιχείων και συμπλήρωση υπεύθυνης δήλωσης στην γραμματεία του αγώνα. Σε κάθε συμμετοχή περιλαμβάνονται σκουφάκι και μπλουζάκι για το Aquathlon, σκουφάκι για την κολύμβηση και μπλουζάκι για το SUP. Το τερέν των αγώνων θα είναι διαμορφωμένο με σημαδούρες και θα επιβλέπεται από ναυαγοσώστες και στους αγώνες δρόμου θα υπάρχουν δείκτες των αποστάσεων και κάλυψη Α’ Βοηθειών από διασώστες.

«Μια σημαντική ετήσια διοργάνωση»

«Με στόχο την ενίσχυση του αθλητικού χαρακτήρα της περιοχής και μιας προοπτικής για την βιώσιμη τουριστική και κοινωνική ανάπτυξη, θέτουμε τις βάσεις για μια διοργάνωση που θα προωθεί την άθληση και την υγεία ως ‘βασικών συστατικών’ της καθημερινότητάς μας. Σε συνεργασία και συνδιοργάνωση, των τριών Σωματείων, με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων αλλά και των χορηγών μας, θα καθιερώσομε το ‘Ψάθαθλον’ ως μια σημαντική ετήσια διοργάνωση. Με εμβέλεια, αρχικά και για το 2025, σε επίπεδο περιφέρειας, και στόχο, αύριο, τη διοργάνωση σταθερών ετήσιων αθλητικών συναντήσεων που θα προσδίδουν υπεραξία στην περιοχή αλλά και πανελλήνιο αγωνιστικό ενδιαφέρον» αναφέρει, εκ μέρους του Δ.Σ., ο Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Ψαθοπύργου.