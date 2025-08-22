Η νέα Διοίκηση στον ΕΟΣ Καλαβρύτων

Έγινε γνωστή σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΣ Καλαβρύτων μας, που προήλθε από τις αρχαιρεσίες της 06 Αυγούστου 2025 και συγκροτήθηκε σε σώμα στις 18 Αυγούστου 2025, καθώς και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Ερμείδης Χαρίλαος Πρόεδρος

2. Ρετζάι Μαρία Αντιπρόεδρος & Αν/της Ταμίας

3. Αρμπής Νίκος Γεν. Γραμματέας

4. Καλογερόπουλος Βασίλειος Αναπ. Γεν. Γραμματέας

5. Μίχου - Σουρούκη Μαργαρίτα Ταμίας

6. Ζυγούρας Τάκης Έφορος Ορειβασίας

7. Παπαδημητροπούλου – Γούσια Αντωνία Έφορος Αναρρίχησης

8. Λουραντάκης Δημήτρης Έφορος Χιονοδρομίας

9. Ερμείδη Θεοδώρα Έφορος Εκδηλώσεων – Υλικού

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Αρμπής Βασίλης

2. Σουρούκης Θεόδωρος

3. Αρμπής Ηλίας

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1. Τσενές Γιώργος Πρόεδρος

2. Λούτση Κική Αντιπρόεδρος

3. Τριανταφύλλου Πόλυ Γραμματέας