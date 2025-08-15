Η 4η κούπα της Παρί Σεν Ζερμέν, 4 και η Τότεναμ, απλησίαστη η Ρεάλ με 32

Το τελικό σφύριγμα του Ζοάο Πινέιρο στον τελικό του Σούπερ Καπ βρήκε τους παίκτες της Παρί Σεν Ζερμέν να πανηγυρίζουν.

Οι Γάλλοι επικράτησαν της Τότεναμ στη διαδικασία των πέναλτι και έτσι έφτασαν στην κατάκτηση του πρώτου τροπαίου της ιστορίας τους.

Στην κορυφή βρίσκεται φυσικά η Ρεάλ με έξι τρόπαια, ενώ ακολουθούν η Μίλαν κι η Μπαρτσελόνα αμφότερες με πέντε.

Αναλυτικά η χρυσή Βίβλος του UEFA Super Cup

6 κατακτήσεις: Ρεάλ (2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024)

5 κατακτήσεις: Μίλαν (1989, 1990, 1994, 2003, 2007), Μπαρτσελόνα (1992, 1997, 2009, 2011, 2015)

4 κατακτήσεις: Λίβερπουλ (1977, 2001, 2005, 2019)

3 κατακτήσεις: Ατλέτικο (2010, 2012, 2018)

2 κατακτήσεις: Άντερλεχτ (1976, 1978), Άγιαξ (1973, 1995), Γιουβέντους (1984, 1996), Βαλένθια (1980, 2004), Μπάγερν (2013, 2020), Τσέλσι (1998, 2021)

1 κατάκτηση: Ντινάμο Κιέβου (1975), Νότιγχαμ (1979), Άστον Βίλα (1982), Αμπερντίν (1983), Πόρτο (1987), Μέχελεν (1988), Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1991), Πάρμα (1993), Λάτσιο (1999), Γαλατάσαραϊ (2000), Σεβίλλη (2006), Ζενίτ (2008), Μάντσεστερ Σίτι (2023), Παρί Σεν Ζερμέν (2025).

Η ΛΙΣΤΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Η Παρί είναι πια στην 5η θέση του σχετικού πίνακα των ευρωπαϊκών ομάδων με έστω μία ευρωκούπα στην κατοχή τους, Γιουβέντους και Αγιαξ. Πάντα πρώτη η Ρεάλ, δεύτερη η Μπαρτσελόνα, τρίτη η Μίλαν και στην 4η θέση: Λίβερπουλ και Μπάγερν.

Αναλυτικά (σε παρένθεση οι χαμένοι τελικοί):

A/A OMΑΔΑ ΧΩΡΑ ΤΣΑΜΠΙΟΝΣ ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΚΟΝΦΕΡΕΝΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥΧΩΝ ΙΝΤΕΡΤΟΤΟ ΣΟΥΠΕΡ ΚΑΠ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

1 Ρεάλ Μαδρίτης Ισπανία 15 (3) 2 0 0 (2) 0 6 (3) 9 (2) 32 (10)

2 Μπαρτσελόνα Ισπανία 5 (3) 4 (1) 0 4 (2) 0 5 (4) 3 (2) 21 (12)

3 Μίλαν Ιταλία 7 (4) 0 0 2 (1) 0 5 (2) 4 (4) 18 (11)

4 Λίβερπουλ Αγγλία 6 (4) 3 (1) 0 0 (1) 0 4 (2) 1 (2) 14 (10)

5 Μπάγερν Γερμανία 6 (5) 1 0 1 0 2 (3) 4 14 (8)

6 Άγιαξ Ολλανδία 4 (2) 1 (1) 0 1 (1) 1 2 (1) 2 11 (5)

7 Γιουβέντους Ιταλία 2 (7) 3 (3) 0 1 1 2 2 (1) 11 (11)

8 Τσέλσι Αγγλία 2 (1) 2 1 2 0 2 (3) 2 (1) 11 (5)

9 Ιντερ Ιταλία 3 (4) 3 (2) 0 0 0 0 3 (1) 9 (7)

10 Ατλέτικο Μαδρίτης Ισπανία 0 (3) 3 0 1 (2) 1 (1) 3 2 9 (6)

11 Σεβίλλη Ισπανία 0 7 0 0 0 1 (6) 0 8 (6)

12 Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Αγγλία 3 (2) 0 (2) 0 1 0 1 (3) 2 (1) 7 (8)

13 Πόρτο Πορτογαλία 2 2 0 0 (1) 0 1 (3) 2 7 (4)

14 Βαλένθια Ισπανία 0 (2) 3 (1) 0 1 1 (1) 2 0 7 (4)

15 Άντερλεχτ Βέλγιο 0 1 (2) 0 2 (2) 0 2 0 5 (4)

16 Παρί Σεν Ζερμέν Γαλλία 1 (1) 0 0 1 (1) 1 1 (1) 0 (1) 4 (4)

17 Μάντσεστερ Σίτι Αγγλία 1 (1) 0 0 1 0 1 1 4 (1)

18 Φέγενορτ Ολλανδία 1 2 0 (1) 0 0 (1) 0 (1) 1 4 (3)

19 Αμβούργο Γερμανία 1 (1) 0 (1) 0 1 (1) 2 (1) 0 (2) 0 4 (6)

20 Πάρμα Ιταλία 0 2 0 1 (1) 0 1 0 4 (1)

21 Βέρντερ Βρέμης Γερμανία 0 0 (1) 0 1 3 0 (1) 0 4 (2)

22 Τότεναμ Αγγλία 0 (1) 3 (1) 0 1 0 0 (1) 0 4 (3)

23 Σλάβια Πράγας Τσεχία 0 0 0 0 4 0 0 4

24 Νότιγχαμ Φόρεστ Αγγλία 2 0 0 0 0 1 0 (1) 3 (1)

25 Μπορούσια Ντόρτμουντ Γερμανία 1 (2) 0 (2) 0 1 0 0 (1) 1 3 (5)

26 Άστον Βίλα Αγγλία 1 0 0 0 1 1 0 (1) 3 (1)

27 Σαραγόσα Ισπανία 0 3 (1) 0 1 0 0 (1) 0 3 (2)

28 Σάλκε Γερμανία 0 1 0 0 2 0 0 3

29 Βιγιαρεάλ Ισπανία 0 1 0 0 2 (1) 0 0 3 (1)

30 Γκέτεμποργκ Σουηδία 0 2 0 0 1 0 0 3

31 Άιντραχτ Φρανκφούρτης Γερμανία 0 (1) 2 0 0 1 0 (1) 0 3 (2)

32 Γουέστ Χαμ Αγγλία 0 0 1 1 (1) 1 0 0 3 (1)

33 Ντιναμό Κιέβου Ουκρανία 0 0 0 2 0 1 (1) 0 3 (1)

34 Μπενφίκα Πορτογαλία 2 (5) 0 (3) 0 0 0 0 0 (2) 2 (10)

35 Αϊντχόβεν Ολλανδία 1 1 0 0 0 0 (1) 0 (1) 2 (2)

36 Ερυθρός Αστέρας Βελιγραδίου Σερβία 1 0 (1) 0 0 0 0 (1) 1 2 (2)

37 Στεάουα Βουκ. Ρουμανία 1 (1) 0 0 0 0 1 0 (1) 2 (2)

38 Μαρσέιγ Γαλλία 1 (1) 0 (3) 0 0 0 0 0 2 (4)

39 Μπορούσια Μενχεγκλάντμπαχ Γερμανία 0 (1) 2 (2) 0 0 0 0 0 (1) 2 (4)

40 Ρόμα Ιταλία 0 (1) 1 (2) 1 0 0 0 0 2 (3)

41 Αμπερτίν Σκοτία 0 0 0 1 0 1 0 2

42 Μαλίν Βέλγιο 0 0 0 1 0 1 0 2

43 Λάτσιο Ιταλία 0 0 (1) 0 1 0 1 0 2 (1)

44 Γαλατασαράι Τουρκία 0 1 0 0 0 1 0 2

45 Στουτγκάρδη Γερμανία 0 0 (1) 0 0 (1) 2 0 0 2 (2)

46 Ζενίθ Ρωσία 0 1 0 0 0 (1) 1 0 2 (1)

47 Λιντς Αγγλία 0 (1) 2 (2) 0 0 (1) 0 0 0 2 (4)

48 Άρσεναλ Αγγλία 0 (1) 1 (2) 0 1 (2) 0 0 (1) 0 2 (6)

49 Νιούκαστλ Αγγλία 0 1 0 0 1 (1) 0 0 2 (1)

50 Ίντερ Μπρατισλάβας Σλοβακία 0 0 0 0 2 (1) 0 0 2 (1)

51 Νίτρα Σλοβακίας Σλοβακία 0 0 0 0 2 0 0 2

52 Έρεμπρο Σουηδία 0 0 0 0 2 0 0 2

53 Σέλτικ Σκοτία 1 (1) 0 (1) 0 0 0 0 0 (1) 1 (3)

54 Φερεντσβάρος Ουγγαρία 0 1 (1) 0 0 (1) 0 0 0 1 (2)

55 Ντιναμό Ζάγκρεμπ Κροατία 0 1 0 0 0 0 0 1

56 Ίπσουιτς Αγγλία 0 1 0 0 0 0 0 1

57 Μπάγερ Λεβερκούζεν Γερμανία 0 (1) 1 (1) 0 0 0 0 0 1 (2)

58 Αταλάντα Ιταλία 0 1 0 0 0 0 (1) 0 1

59 Νάπολι Ιταλία 0 1 0 0 0 0 0 1

60 ΤΣΣΚΑ Μόσχας Ρωσία 0 1 0 0 0 0 (1) 0 1 (1)

61 Σαχτάρ Ντόνετσκ Ουκρανία 0 1 0 0 0 0 0 1

62 Ολυμπιακός Ελλάδα 0 0 1 0 0 0 0 1

63 Φιορεντίνα Ιταλία 0 (1) 0 0 (2) 1 (1) 0 0 0 1 (3)

64 Σπόρτινγκ Λισσαβόνας Πορτογαλία 0 0 (1) 0 1 0 0 0 1 (1)

65 Σλόβαν Μπρατισλάβας Σλοβακία 0 0 0 1 0 0 0 1

66 Γλάσκοου Ρέιντζερς Σκοτία 0 0 (2) 0 1 (2) 0 0 0 1 (4)

67 Μαγδεμβούργο Γερμανία 0 0 0 1 0 0 0 1

68 Ντιναμό Τιφλίδας Γεωργία 0 0 0 1 0 0 0 1

69 Εβερτον Αγγλία 0 0 0 1 0 0 0 1

70 Σαμπντόρια Ιταλία 0 (1) 0 0 1 (1) 0 0 (1) 0 1 (3)

71 Μπορντό Γαλλία 0 0 (1) 0 0 1 0 0 1 (1)

72 Στρασμπούργκ Γαλλία 0 0 0 0 1 0 0 1

73 Γκινγκάμπ Γαλλία 0 0 0 0 1 0 0 1

74 Καρλσρούη Γερμανία 0 0 0 0 1 (1) 0 0 1 (1)

75 Σίλκεμποργκ Δανία 0 0 0 0 1 0 0 1

76 Λιόν Γαλλία 0 0 0 0 1 0 0 1

77 Μπαστιά Γαλλία 0 0 (1) 0 0 1 0 0 1 (1)

78 Οσέρ Γαλλία 0 0 0 0 1 (1) 0 0 1 (1)

79 Μπολόνια Ιταλία 0 0 0 0 1 (1) 0 0 1 (1)

80 Μονπελιέ Γαλλία 0 0 0 0 1 (1) 0 0 1 (1)

81 Θέλτα Ισπανία 0 0 0 0 1 0 0 1

82 Ουντινέζε Ιταλία 0 0 0 0 1 0 0 1

83 Τβέντε Ολλανδία 0 0 (1) 0 0 1 0 0 1 (1)

84 Μάλαγα Ισπανία 0 0 0 0 1 0 0 1

85 Τρουά Γαλλία 0 0 0 0 1 0 0 1

86 Φούλαμ Αγγλία 0 0 (1) 0 0 1 0 0 1 (1)

87 Περούτζια Ιταλία 0 0 0 0 1 0 0 1

88 Λιλ Γαλλία 0 0 0 0 1 (1) 0 0 1 (1)

89 Λανς Γαλλία 0 0 0 0 1 0 0 1

90 Μπράγκα Πορτογαλία 0 0 (1) 0 0 1 0 0 1 (1)

91 Λοκομοτίβ Λειψίας Γερμανία 0 0 0 0 (1) 1 (1) 0 0 1 (2)

92 Πολόνια Μπίτομ Πολωνία 0 0 0 0 1 0 0 1

93 Ρουχ Χορζόφ Πολωνία 0 0 0 0 1 0 0 1

94 Όντρα Οπόλιε Πολωνία 0 0 0 0 1 0 0 1

95 Τατράν Πρέσοφ Σλοβακία 0 0 0 0 1 0 0 1

96 ΤΤΣ Τρέντσιν Σλοβακία 0 0 0 0 1 0 0 1

97 Σταλ Μιέλετς Πολωνία 0 0 0 0 1 0 0 1

98 Ζυρίχη Ελβετία 0 0 0 0 1 0 0 1

99 ΛΑΣΚ Λιντς Αυστρία 0 0 0 0 1 0 0 1

100 Βίτζεβ Λοτζ Πολωνία 0 0 0 0 1 0 0 1

101 Μποέμιανς Πράγας Τσεχία 0 0 0 0 1 0 0 1

102 Χάμαρμπι Σουηδία 0 0 0 0 1 0 0 1

103 Βιντεότον Ουγγαρία 0 0 (1) 0 0 1 0 0 1 (1)

104 Γκόρνικ Πολωνία 0 0 0 0 (1) 1 0 0 1 (1)

105 Λίνγκμπι Δανία 0 0 0 0 1 0 0 1

106 Μπρόντμπι Δανία 0 0 0 0 1 0 0 1

107 Ίκαστ Δανία 0 0 0 0 1 0 0 1

108 ΑΙΚ Στοκχόλμης Σουηδία 0 0 0 0 1 0 0 1

109 Λεχ Πόζναν Πολωνία 0 0 0 0 1 0 0 1

* Mέχρι και το Σούπερ Καπ 13/8/2025

* Σε παρένθεση οι χαμένοι τελικοί

* Στο Τσάμπιονς Λιγκ συμπεριλαμβάνονται και τα τρόπαια στο Κύπελλο Πρωταθλητριών

* Στο Γουρόπα Λιγκ προσμετρήθηκε και το Κύπελλο ΟΥΕΦΑ και Κύπελλο Εκθέσεων και το τιμητικό Κύπελλο Διεθνών Εκθέσεων (Μπαρτσελόνα) το 1971 στο φινάλε της διοργάνωσης

* Στο Παγκόσμιο Συλλόγων συμπεριλαμβάνονται και τα τρόπαια στο Διηπειρωτικό

* Στο Ιντερτότο μαζί και το Ράπαν