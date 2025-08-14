Παράκτιος δρόμος Πάτρας: Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Σύλλογος Μαραθωνοδρόμων Αχαΐας (Σ.Μ.ΑΧ.) «Φειδιππίδης», σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, διοργανώνει την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, στην παραλιακή ζώνη των Βραχναιίκων, τον «ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΔΡΟΜΟ ΠΑΤΡΑΣ 2025» με τη διεξαγωγή αγώνων δρόμου 9,6χλμ και 5χλμ.

Ο αγώνας γίνεται προς τιμή του Βαλκανιονίκη του Μαραθωνίου Νίκου Αργυρόπουλου και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πατρέων, του Επιμελητηρίου Αχαΐας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλητισμού και Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑ-Υ)

Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους:

1. ΑΓΩΝΕΣ

1.1 Αγώνας Δρόμου 9,6 χλμ.

Ημερομηνία και ώρα εκκίνησης Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, 09:20.

Αφετηρία-Τερματισμός Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας, στην παραλία των Βραχναιίκων.

Περιγραφή Διαδρομής: Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας (εκκίνηση) → Αλεξίου Δεσποτόπουλου (μέτωπο προς Πύργο για 1200μ και αναστροφή στο τέλος του δρόμου) → Αλεξίου Δεσποτόπουλου (μέτωπο προς Πάτρα και πέρασμα πάνω από τον τάπητα ελέγχου και την αψίδα εκκίνησης) → Σταυροπούλου → 28ης Οκτωβρίου (αναστροφή στο τέλος του δρόμου στην συνάντηση με την ΠΕΟ Πατρών Πύργου → 28ης Οκτωβρίου (μέτωπο προς Πύργο) → Σταυροπούλου → Αλεξίου Δεσποτόπουλου → Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας (τερματισμός)

Προσοχή: Οι δρομείς κατά τη διάρκεια του αγώνα θα πρέπει απαραιτήτως να κινούνται στη δεξιά λωρίδα της διαδρομής.

Η αγωνιστική διαδρομή είναι εξ΄ ολοκλήρου ασφαλτοστρωμένη, με άριστης ποιότητας τερέν, απολύτως επίπεδη και προσφέρεται για την επίτευξη γρήγορών επιδόσεων. Σε κάθε χιλιόμετρο θα υπάρχει ένδειξη χιλιομετρικής απόστασης.

Χρονικό όριο: 1:30 ώρες

Δικαίωμα Συμμετοχής: Έχουν όλοι οι δρομείς άνω των 18 ετών.

Τροφοδοσία: Θα υπάρχουν τέσσερις (4) σταθμοί που θα παρέχουν νερό (2,5χλμ, 5ο χλμ, 7,5χλμ, τερματισμός).

Χημικές Τουαλέτες: Θα υπάρχουν πλησίον του χώρου εκκίνησης-τερματισμού.

Κατηγορίες:



ΑΝΔΡΩΝ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1

έως 29 ετών

έως 29 ετών

2

30-44 ετών

30-44 ετών

3

45-59 ετών

45-59 ετών

4

άνω των 60 ετών

άνω των 60 ετών





Έπαθλα: Σε όλους όσους τερματίσουν θα απονεμηθούν αναμνηστικά μετάλλια.

Στους τρεις (3) πρώτους αθλητές της Γενικής Κατάταξης Ανδρών και Γυναικών θα απονεμηθούν κύπελλα και δώρα από τους χορηγούς.

Κύπελλα θα απονεμηθούν και στους τρείς πρώτους δρομείς, Άνδρες και Γυναίκες, των κατηγοριών

Από τις βραβεύσεις των Ηλικιακών Κατηγοριών ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ οι τρεις (3) πρώτοι νικητές της Γενικής Κατάταξης.

Απονομές: Οι απονομές θα γίνουν μετά την λήξη του αγώνα των 9.6χλμ, γύρω στις 11:00.

1.2 Αγώνας Δρόμου 5 χλμ.

Ημερομηνία και ώρα εκκίνησης : Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου, 09:15

Αφετηρία-Τερματισμός : Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας, στην παραλία των Βραχναιίκων

Περιγραφή Διαδρομής: Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας (εκκίνηση) → Αλεξίου Δεσποτόπουλου (μέτωπο προς Πάτρα) → Σταυροπούλου → 28ης Οκτωβρίου (αναστροφή στο άλσος Ροϊτίκων 2500μ) → 28ης Οκτωβρίου (μέτωπο προς Πύργο) → Σταυροπούλου → Αλεξίου Δεσποτόπουλου → Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας (τερματισμός).

Προσοχή: Οι δρομείς κατά τη διάρκεια του αγώνα θα πρέπει απαραιτήτως να κινούνται στη δεξιά λωρίδα της διαδρομής.

Η αγωνιστική διαδρομή είναι εξ΄ ολοκλήρου ασφαλτοστρωμένη, με άριστης ποιότητας τερέν, απολύτως επίπεδη και προσφέρεται για την επίτευξη γρήγορών επιδόσεων. Σε κάθε χιλιόμετρο θα υπάρχει ένδειξη χιλιομετρικής απόστασης.

Χρονικό όριο: 50 Λεπτά.

Δικαίωμα Συμμετοχής : Έχουν όλοι οι δρομείς που έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος την ηλικίας τους. Οι δρομείς κάτω των 18 ετών θα πρέπει να έχουν την συγκατάθεση των κηδεμόνων τους.

Τροφοδοσία: Θα διατίθεται νερό στο 2,5ο χλμ και στον τερματισμό.

Χημικές Τουαλέτες: Θα υπάρχουν πλησίον του χώρου εκκίνησης.

Έπαθλα: Σε όλους όσους τερματίσουν θα απονεμηθούν αναμνηστικά μετάλλια.

Στους τρεις (3) πρώτους αθλητές της Γενικής Κατάταξης Ανδρών και Γυναικών θα απονεμηθούν κύπελλα και δώρα από τους χορηγούς.

Απονομές: Οι απονομές θα γίνουν μετά την λήξη του αγώνα των 9.6χλμ, γύρω στις 11.00.

2. ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΗΣΗ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

2.1 Χρονομέτρηση

Η χρονομέτρηση θα είναι ηλεκτρονική. Όλοι οι συμμετέχοντες δρομείς θα πρέπει να φέρουν το chip χρονομέτρησης που παραλαμβάνουν μαζί με τον αριθμό συμμετοχής τους. Τάπητες ηλεκτρονικού ελέγχου και χρονομέτρησης θα υπάρχουν στην εκκίνηση, στον τερματισμό καθώς και σε σημεία της διαδρομής για την καταγραφή των ενδιάμεσων χρόνων. Όποιος δρομέας δεν περάσει από τον τάπητα ηλεκτρονικού ελέγχου στην εκκίνηση, στις ζώνες ελέγχου και στον τερματισμό αυτομάτως ακυρώνεται. Ισχύουν οι κανονισμοί για τους αγώνες δρόμου. Η οργανωτική επιτροπή μπορεί οποτεδήποτε να ακυρώσει αθλητές σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων, καθώς και να τους διαγράψουν μετά τον αγώνα από τα αποτελέσματα αξιολογώντας ενστάσεις, ηλεκτρονικό και οπτικό υλικό.

2.2 Αποτελέσματα

Τα ανεπίσημα αποτελέσματα ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα https://ftt.gr/apotelesmata/ μετά τη λήξη των αγώνων.

Τυχόν ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα ανάρτησης.

Τα επίσημα αποτελέσματα ανακοινώνονται εντός 15 εργάσιμων ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του αγώνα.

Η κατάταξη του αγώνα προκύπτει από τους επίσημους χρόνους τερματισμού. Ο καθαρός χρόνος και οι ενδιάμεσοι χρόνοι κοινοποιούνται μόνο για την ενημέρωση του δρομέα.

3. ΑΣΦΑΛΕΙΑ – ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Όλη η διαδρομή καλύπτεται υγειονομικά με τη δυνατότητα ιατρικής φροντίδας από το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πάτρας και το Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών.

Τις πολύτιμες υπηρεσίες ασφάλειας της παρέχει η Τροχαία Πάτρας, με την πολύτιμη συνδρομή των εθελοντών του αγώνα.

Συστήνεται στους συμμετέχοντες να υποβληθούν σε ιατρική εξέταση και σε καρδιολογικό έλεγχο πριν τον αγώνα. Από τους διοργανωτές δε θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις για κανένα αθλητή ή αθλήτρια, οι οποίοι αγωνίζονται με δική τους αποκλειστικά ευθύνη. Οι ανήλικοι αγωνίζονται με ευθύνη των κηδεμόνων τους.

Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι αγωνιζόμενοι συμμετέχουν αποκλειστικά με δική τους ευθύνη. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται πλήρως την ευθύνη για κάθε τραυματισμό ή ατύχημα που μπορεί να προκληθεί από και προς τον χώρο διεξαγωγής του αγώνα, ή κατά την διάρκεια του, καθώς και για ό,τι μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή του στον αγώνα. Παραιτούνται από οποιαδήποτε απαίτηση από τους διοργανωτές, χορηγούς και οποιαδήποτε εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα με τη διεξαγωγή του αγώνα και αποδέχονται ότι τα παραπάνω πρόσωπα δεν φέρουν καμία νομική ευθύνη για ό,τι μπορεί να προκύψει κατά τη συμμετοχή τους.

Οι διοργανωτές δεν έχουν καμία ευθύνη για ό,τι συμβεί κατά τη διάρκεια του αγώνα και οφείλεται σε έλλειψη προληπτικού ιατρικού ελέγχου από μέρους των αγωνιζόμενων.

4. ΕΙΔΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4.1 Είδη εγγραφής

Οι εγγραφές διακρίνονται σε:

α. Ατομικές: οι οποίες γίνονται από μεμονωμένα άτομα.

β. Ομαδικές: Οι ομαδικές εγγραφές απευθύνονται σε αθλητικά σωματεία που είναι αναγνωρισμένα- εγγεγραμμένα στο μητρώο της Γ.Γ.Α. και στους Συλλόγους Δρομέων που ανήκουν στην ΕΟΣΛΜΑ-Υ, κι αφορούν στην εγγραφή μιας ομάδας τουλάχιστον 10 ατόμων οι οποίοι θα συμμετέχουν σε όποιον από τους αγώνες (9,6χλμ και 5χλμ) επιθυμούν.

Κατά την ομαδική εγγραφή θα πρέπει να οριστεί ένας Αρχηγός της Ομάδας, ο οποίος εκπροσωπεί την ομάδα για διάφορα θέματα στην επικοινωνία με τους διοργανωτές.

Τα προσωπικά στοιχεία που δηλώνονται από τον συμμετέχοντα κατά την υποβολή της δήλωσης συμμετοχής, πρέπει να είναι απολύτως αληθή.

Σε περίπτωση που η αίτηση/δήλωση συμμετοχής υποβάλλεται από τρίτο πρόσωπο, θεωρείται ότι ο συμμετέχων συμφωνεί για τη διάθεση των προσωπικών του δεδομένων προς τους διοργανωτές του αγώνα μέσω του τρίτου προσώπου.

4.2 Δηλώσεις Συμμετοχής

Οι δηλώσεις συμμετοχής για τον "Παράκτιο Δρόμο Πάτρας 2025" γίνονται :

α. Ηλεκτρονικά για τις ατομικές εγγραφές, μέσω τις ιστοσελίδας

https://raceid.com/el/races/13989/about.

β. Με την αποστολή ειδικού αρχείου excel, για τις ομαδικές εγγραφές, που θα αποσταλεί από τους διοργανωτές, κατόπιν αποστολής αιτήματος από τον Αρχηγό της Ομάδας στο email smax_feidippidis@yahoo.com.

Οι δηλώσεις συμμετοχής θα ολοκληρωθούν την Παρασκευή 05 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 23:59 ή εάν συμπληρωθεί το ανώτατο όριο των 500 συμμετοχών και για τους 2 αγώνες (9.6χλμ & 5χλμ), όποτε και οι διοργανωτές θα κλείσουν νωρίτερα την φόρμα εγγραφής.

Οι δρομείς παρακαλούνται να εγγράφονται χρησιμοποιώντας ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ χαρακτήρες. Μόνο οι αλλοδαποί δρομείς μπορούν να εγγράφονται με ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ Λατινικούς χαρακτήρες.

4.3 Κόστος Συμμετοχής

Το κόστος συμμετοχής για την ατομική εγγραφή ανά αγώνα καθορίζεται ως εξής:

• 10 ευρώ για τον αγώνα των 9.6χλμ

• 10 ευρώ για τον αγώνα των 5χλμ

Το Πακέτο Συμμετοχής περιλαμβάνει:

α. Τεχνικό μπλουζάκι του αγώνα

β. Ηλεκτρονική χρονομέτρηση με chip.

γ. Αριθμό Συμμετοχής δρομέα

δ. Συλλεκτικό αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού

ε. Τροφοδοσία διαδρομής

στ. Ιατρικές υπηρεσίες

ζ. Φωτογραφίες

5. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΓΩΝΩΝ

5.1 Παράδοση Αριθμών Συμμετοχής

Η παράδοση των αριθμών συμμετοχής θα γίνει στο κατάστημα Dimitrioglou Sport , Παντανάσσης 35, Πάτρα το Σάββατο 13/9 από 18:00 - 21:00

ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΝ ΑΥΘΗΜΕΡΌΝ ΕΚΤΟΣ ΠΑΤΡΩΝ θα υπάρχει η δυνατότητα παραλαβής των αριθμών συμμετοχής από τη γραμματεία του αγώνα την ημέρα του αγώνα (Κυριακή) από 08:00 - 08:30.

5.2 Γραμματεία Αγώνων

H γραμματεία των αγώνων θα λειτουργήσει στον εξωτερικό χώρο του Ι.Ν. Ευαγγελιστρίας Βραχναιίκων την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 από ώρα 8:00π.μ. έως 12:00μ.μ.

6. ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΔΡΟΜΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ

Όλοι οι δρομείς πρέπει να βρίσκονται στο χώρο της αφετηρίας του αγώνα στον οποίο συμμετέχουν τουλάχιστον 15 λεπτά πριν την ώρα εκκίνησης.

Η προσέλευση στο χώρο της αφετηρίας θα γίνεται με ΙΧ ή/και χρήση των ΜΜΜ που δίνουν τη δυνατότητα προσέγγισης.

Συνίσταται στους συμμετέχοντες να σταθμεύσουν στους παράπλευρους δρόμους και να κινηθούν με τα πόδια στο χώρο εκκίνησης/τερματισμού.

7. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7.1 Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά δεδομένα τους (ονοματεπώνυμο, ηλικία και φύλλο, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail, διεύθυνση) παρέχονται σε τρίτους για σκοπούς χρονομέτρησης, σύνταξης καταλόγου αποτελεσμάτων, καθώς και δημοσίευσης αυτών στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του συμμετέχοντος, που παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας αίτησης συμμετοχής, θα αποθηκεύονται και θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη διεκπεραίωση του αγώνα.

7.2. Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη φωτογράφησή τους κατά την ημέρα και τις ώρες διεξαγωγής του αγώνα από φωτογράφους της διοργάνωσης, καθώς και στη λήψη της εικόνας τους κατά τη βιντεοσκόπηση, μαγνητοσκόπηση, ή άλλης μορφής οπτικής καταγραφής του γεγονότος.

8. Οι διοργανωτές έχουν το δικαίωμα να αλλάξουν τους κανόνες τον χρόνο και τόπο εκκίνησης χωρίς προειδοποίηση αν αυτό κριθεί αναγκαίο για λόγους ασφαλείας.

9. Αναλυτικές πληροφορίες για τον "Παράκτιο Δρόμο Πάτρας 2025" μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του αγώνα στο Facebook: https://www.facebook.com/share/1BCTbkonnX/

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ή επίλυση αποριών επικοινωνείτε με το email του Σ.Μ.ΑΧ. "ΦΕΙΔΙΠΠΙΔΗΣ" smax_feidippidis@yahoo.com ή με τα τηλέφωνα 6906750495 & 6932319430.