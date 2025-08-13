Πάρε κι εσύ μέρος στον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος»

Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία που θα σε γεμίσει ενέργεια και ενθουσιασμό;

Ο 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας 2025, αφιερώμενος στον Φάνη Τσιμιγκάτο σε προσκαλεί να συμμετάσχεις και να γίνεις μέρος μιας αθλητικής γιορτής που θα μείνει αξέχαστη!

