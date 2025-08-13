Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη TRAVEL WEST FORUM 2025 Ειρήνη Μουρτζούκου
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΣΤΙΒΟΣ

/

Πάρε κι εσύ μέρος στον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος»

Πάρε κι εσύ μέρος στον 4ο Νυχτερινό Ημιμ...

Συνεχίζονται οι εγγραφές

Είσαι έτοιμος να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία που θα σε γεμίσει ενέργεια και ενθουσιασμό;

Ο 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας 2025, αφιερώμενος στον Φάνη Τσιμιγκάτο σε προσκαλεί να συμμετάσχεις και να γίνεις μέρος μιας αθλητικής γιορτής που θα μείνει αξέχαστη!

Η προκήρυξη του αγώνα

Δήλωσε συμμετοχή

 

Αθλητικές ειδήσεις τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φάνης Τσιμιγκάτος 4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας Κούρος Πατρών

Sports