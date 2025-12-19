Παραδόθηκε Αυτόματος Εξωτερικός Απινιδωτής στην αθλητική εγκατάσταση του ΝΟΠ

Στην παράδοση και τοποθέτηση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (ΑΕΑ) στην αθλητική εγκατάσταση του Ναυτικού Ομίλου Πατρών (ΝΟΠ) προχώρησε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης, μαζί με τους Αντιπεριφερειάρχες Αθλητισμού Τάκη Αντωνόπουλο και Τουριστικής Ανάπτυξης Παναγιώτη Σακελλαρόπουλο.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης επισημαίνοντας ότι κάθε ζωή είναι πολύτιμη για την Π.Ε. Αχαΐας δήλωσε πως: «οι αθλητικοί χώροι πρέπει να είναι πλήρως εξοπλισμένοι για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών. Ο απινιδωτής είναι ένα εργαλείο που μπορεί να αποδειχθεί σωτήριο σε μια κρίσιμη στιγμή. Χθες επισκεφθήκαμε τις εγκαταστάσεις του ΝΟΠ προκειμένου να δωρίσουμε έναν ακόμα απινιδωτή. Θα συνεχίσουμε να αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες και να πραγματοποιούμε δράσεις που προάγουν τη δημόσια υγεία και ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας στους αθλητικούς χώρους».

Αναφορικά με τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών ο κ. Ζαΐμης τόνισε ότι είναι «παρών» σε κάθε ανάγκη της ομάδας σεβόμενος το έργο και την πορεία της ιστορικής ομάδας.

Παράλληλα, οι Αντιπεριφερειάρχες ξεναγήθηκαν στο πλούσιο ιστορικό αρχείο του Ομίλου, στο οποίο περιλαμβάνονται κορυφαίες αθλητικές στιγμές, από την ίδρυσή του το 1929 μέχρι και σήμερα.

Τέλος, ο απινιδωτής δόθηκε κατόπιν, ευγενικής και ουσιαστικής προσφοράς ευαισθητοποιημένου δωρητή προς την Π.Ε. Αχαΐας.