Δυτ. Ελλάδα: Διπλή συνεδρίαση για το Περιφερειακό Συμβούλιο την ερχόμενη Τρίτη

Δύο συνεδριάσεις θα πραγματοποιήσει το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025.

Στις 16.00 θα συνέλθει το Σώμα για την έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Οικονομικού έτους 2026 και του πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (Π.Δ.Π.) 2026-2029.

Ακολούθως και ώρα 16.30 η συνεδρίαση θα αφορά την έγκριση της Στρατηγικής της “Θεματικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021- 2027”.

Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32 & Αμερικής), με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr), ενώ θα μεταδοθούν ζωντανά μέσω υπηρεσίας livestreaming, από τον σύνδεσμο: https://new.diavlos.grnet.gr/el/epresence-conference/7293

Τα θέματα που θα συζητηθούν

* «Έγκριση της Στρατηγικής της «Θεματικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2021- 2027».

(Σχ. η 2734/2025 (ΑΔΑ: 938Β7Λ6-ΙΝΜ) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.(εισηγητής: Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ. Φαρμάκης Νεκτάριος)

* Έγκριση του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Οικονομικού έτους 2026 και του πολυετούς Δημοσιονομικού Προγραμματισμού (Π.Δ.Π.) 2026-2029.

(Σχ. η 2566/2025 (ΑΔΑ: 9ΧΧ37Λ6-11Ι) απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. και η υπ’ αριθμ. 893/16-12-2025 Γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.). (εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου της Π.Δ.Ε. κ. Κατσακιώρης Νικόλαος)