Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση του Ναυτικού Ομίλου Πατρών

Στις 21 Δεκεμβρίου, ο Ναυτικός Όμιλος Πατρών διοργανώνει χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στον χώρο του W-Rio, στην παραλία του Ρίου. Η εκδήλωση περιλαμβάνει μουσική, φαγητό, δρώμενα και λαχειοφόρο αγορά με δώρα από χορηγούς, και απευθύνεται σε μέλη, αθλητές, τις οικογένειες και τους φίλους του Ομίλου.

Η ανακοίνωση του ΝΟΠ αναφέρει τα εξής:

Την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου στις 7:00 το βράδυ, ο ΝΟΠ διοργανώνει αποκλειστική χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στον εντυπωσιακά όμορφο χώρο του κέντρου διασκέδασης και εστίασης W-Rio, στην παραλία του Ρίου.

Προσκεκλημένοι είναι όλοι οι αθλητές/αθλήτριες, τα παιδιά, οι γονείς, τα μέλη και οι φίλοι του Ομίλου, που επιθυμούν να βρεθούμε όλοι μαζί, να διασκεδάσουμε και να γνωριστούμε.



Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την ευγενική και σημαντική προσφορά της διεύθυνσης του Κέντρου W-Rio και της εταιρείας Φάκαλος-Catering και αποσκοπεί στην χαρά της επικοινωνίας, την διασκέδαση, αλλά και την οικονομική στήριξη των δράσεων του ΝΟΠ.

Αυτά θα συνοδεύονται από μουσική, φαγητό, αναψυκτικά, ποτά, δρώμενα και λαχειοφόρο αγορά με πολλά πλούσια δώρα από χορηγούς του ΝΟΠ.



Προσκλήσεις διατίθενται από την Γραμματεία του ΝΟΠ και τους εφόρους των αθλημάτων με κόστος 15€ ανά άτομο.

Με πολύ ενδιαφέρον περιμένουμε να σας και να γεμίσουμε με χαρά, μουσική και φωνές τον χώρο του W-Rio.