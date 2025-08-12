Με τέσσερις του ΝΟΠ η αποστολή της εθνικής εφήβων για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα πόλο

Για ακόμα μια φορά είναι σημαντική παρουσία του ΝΟΠ στην αποστολή της εθνικής ομάδας γουώτερ-πόλο στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στην πόλη Ουραντέα της Ρουμανίας, από την Δευτέρα 18 έως την Κυριακή 24 Αυγούστου 2025.

Ο Ηλίας Αγγελόπουλος και ο Αγγελος Λαμπάτος με την πολύτιμη εμπειρία που έχουν αποκτήσει από την μόνιμη συμμετοχή τους στο πρωτάθλημα της Α1, συνεχίζουν να αποτελούν τον κορμό των εθνικών στις υποδομές.

Μαζί τους και ο πρώην συμπαίκτης τους Κωνσταντίνος Μπιτσάκος, κάτοικος πια Νέας Σμύρνης.

Επίσης για τρίτη συνεχή χρονιά αργηχός της αποστολής θα είναι ο Νικόλας Φιλόπουλος με την ιδιότητά του πρώτου αναπληρωματικού μέλους στο ΔΣ της ΚΟΕ.

Οι 15 εκλεκτοί είναι:

Δημήτρης Μπερδές, Δημήτρης Σάρρος (Παλαιό Φάληρο), Νίκος Αλευράς (ΑΝΟ Γλυφάδας), Δημήτρης Χατζής, Αναστάσιος Γιαννόπουλος, Κυριάκος Λεβαντής, Κοσμάς Πατσιλινάκος (ΝΟ Βουλιαγμένης), Κωνσταντίνος Μπιτσάκος (ΓΣ Περιστερίου), Ηλίας Αγγελόπουλος, Βαγγέλης Λαμπάτος (ΝΟΠ), Παναγιώτης Μαραγκουδάκης, Γιώργος Τζανακάκης, Σταύρος Ζουζούνης (ΝΟ Χανίων), Θεοδόσης Μότσιας (ΝΟ Λάρισας), Άγγελος Λεωνιδάκης (ΠΑΟΚ).

Η Εθνική μας μετέχει στον Α' Όμιλο της διοργάνωσης με αντιπάλους την Ιταλία (18/8, 13:30), την Ουγγαρία (19/8, 20:30) και την Ολλανδία (20/8, 17:30).