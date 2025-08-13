Οι ήρωες της Κυριακής: Ο αδικοχαμένος Αριστείδης Παπάζογλου- ΦΩΤΟ

Ελάχιστοι από τους νέους της εποχής μας θα τον ξέρουν, πιθανώς να αγνοούν και το όνομά του. Όμως υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς αλλά και δημοφιλείς ποδοσφαιριστές των '60ς.

Που του 'μελε του δύστυχου να φύγει από τη ζωή 30 χρονώ, νικημένος από τον καρκίνο κι ενώ μεσουρανούσε με την φανέλα του Ολυμπιακού Πειραιώς και της Εθνικής μας ομάδας.

Ήταν σαν σήμερα, 13 Αυγούστου 1969.

Ο Αριστείδης Παπάζογλου γεννήθηκε στις 30 Νοεμβρίου 1938 και θεωρείται ακόμα και σήμερα ως ένας από τους πιο ταλαντούχους επιθετικούς της αριστερής πλευράς του γηπέδου που ανέδειξε το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Γεννημένος στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, ψηλός και αθλητικός, άρχισε το άθλημα από την τοπική ομάδα της ΑΕ Ρέντη και στα 17 του πήρε μεταγραφή έναντι 2.000 δραχμών για το εφηβικό τμήμα του Ολυμπιακού. Σύντομα προωθήθηκε στην α' ομάδα χάρη στα προσόντα του, περισσότερο δε την ικανότητα στο σκοράρισμα και το απρόβλεπτο των κινήσεων που δυσκόλευε τους αντίπαλους. Ένα επιπρόσθετο πλεονέκτημα ήταν ο μεγάλος του διασκελισμός, ο οποίος του επέτρεπε να ξεφεύγει εύκολα από την επιτήρηση των αμυντικών.

Ηταν μέλος της περίφημης επιθετικής πεντάδας του Ολυμπιακού το β’ μισό της δεκαετίας του 60: Παύλος Βασιλείου, Γιώργος Σιδέρης, Νίκος Γιούτσος, Αριστείδης Παπάζογλου, Βασίλης Μποτίνος.

Δεν εγκατέλειψε ποτέ την ομάδα του Πειραιά, με την οποία αναδείχθηκε πρωταθλητής τέσσερις φορές (1958, 1959, 1966, 1967), ενώ πανηγύρισε 6 κύπελλα Ελλάδας (1958, 1959, 1960, 1961, 1963 και 1965) το Βαλκανικό κύπελλο πρωταθλητριών συλλόγων το 1963. Ήταν 3 φορές διεθνής (3 γκολ).

Με τον Ολυμπιακό αγωνίστηκε συνολικά σε 173 επίσημα παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις, πετυχαίνοντας 92 γκολ και είναι ο 13ος σκόρερ όλων των εποχών στους «ερυθρόλευκους», 5ος ήταν όταν πέθανε (Σιδέρης - 307, Αναστόπουλος - 200, Βάζος - 192, Αλεξανδρής - 178, Τζόρτζεβιτς - 158, Υφαντής - 141, Γιούτσος - 132, Κρητικόπουλος - 102, Τζιοβάνι - 97, Φορτούνης - 95, Ελ Αραμπί - 94, Συμεωνίδης - 93).

Στα τέλη του 1966 ο Παπάζογλου υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις λόγω ενοχλημάτων που ένιωθε, ήδη από το 1953!! Στη σεζόν 1966-67 πραγματοποίησε μόλις μία συμμετοχή εξαιτίας της εμφάνισης καρκίνου στον εγκέφαλο, νόσο από την οποία και απεβίωσε δύο χρόνια αργότερα στη νεαρότατη ηλικία των 30. Η τελευταία του επιθυμία, την οποία κατέγραψε ο ίδιος, υπήρξε να μη τον ξεχάσουν: «Προς την αγαπημένη μου γυναίκα και τα αγαπημένα μου παιδιά. Αν πάθω κάτι κακό να μην με ξεχάσετε και να έρχεστε πάντα κοντά μου».

Ηταν παντρεμένος, είχε δύο κόρες και παρά την ποδοσφαιρική του δόξα, γεννήθηκε φτωχός, μεγάλωσε φτωχός, και πέθανε στα 30 του…

Η τελευταία του επίσημη εμφάνιση στους αγωνιστικούς χώρους, πραγματοποιήθηκε κατά σύμπτωση δύο ακριβώς χρόνια πριν το θάνατό του. Ήταν στις 13 Αυγούστου 1967 στο φιλικό 12-0 επί της πρωταθλήτριας Γ΄ Εθνικής ομάδας της ΑΕΚ Φαλήρου, όπου και πέτυχε χατ τρικ. Ο Αριστείδης Παπάζογλου εμφανίστηκε σε γήπεδο και στις 13 Οκτωβρίου 1968 στο Καραϊσκάκη (ημέρα Τετάρτη), στο φιλικό αγώνα μεταξύ Ολυμπιακού και ΑΕΚ για την οικονομική του ενίσχυση.

Κόπηκαν 8.948 εισιτήρια και εισπράχθηκαν 287.390 δρχ.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Λιαδέλης, Βέργος, Παυλίδης. Αγανιάν, Σιώκος, Ν. Σιδέρης, Βασιλείου, Μίχας, Μποτίνος, Κουμαριάς, Λιάκος (Μπέμπης, Υφαντής, Αγγελής, Πολυχρονίου).

ΑΕΚ: Σεραφείδης (Κωνσταντινίδης), Κεφαλίδης (Λαβαρίδης), Ιορδάνου, Φρογουδάκης, Σταυρίδης (Σκευοφύλακας), Νικολαΐδης (Κιρμιζάς), Σεβαστόπουλος, Παπαγεωργίου (Καρακίδης), Σταματιάδης Βεντούρης, Πομώνης.

Ξημερώματα της 13ης Αυγούστου 1969 υπέκυψε στο μοιραίο. Τάφηκε στο Α’ νεκροταφείο Αθηνών.