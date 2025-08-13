Εντυπωσιακή αυλαία για το 35ο Ράλι Ιονίου- ΦΩΤΟ

Με θεαματικό τρόπο ολοκληρώθηκαν οι ιστιοδρομίες της φετινής διοργάνωσης THW 35ης Διεθνούς Ιστιοπλοϊκής Εβδομάδας Ιονίου 2025, με τα σκάφη σε γραμμή παραγωγής να τερματίζουν έξω από τον όμιλο με μπαλόνια και ριπές ανέμων στα 22 μίλια χαρίζοντας ένα εντυπωσιακό θέαμα.

Την γραμμή τερματισμού πέρασε και πήρε την κανονιά της διαδρομής και του αγώνα το πατρινό σκάφος «Bidourik» κροσσάροντας με πλήρη ιστιοφορία σε 3 ώρες και 20 λεπτά από την εκκίνηση και υπό τις επευφημίες των ανθρώπων του Ι.Ο.Π., ακολουθούμενο, από τα «Lirica» (Τσεχία) και «Cleopatra» (Ι.Ο. Κέρκυρας), με τα επόμενα σκάφη να είναι το «Maltese Falcon» (Λιθουανία) boat-to-boat με το «Cocobill II» (Ν.Ο. Πρέβεζας).

Παρότι το μετεωρολογικό φόβιζε με πρόβλεψη δυνατών ανατολικών ανέμων, η τελευταία διαδρομή ήταν απολαυστική χαρακτηριστική του Πατραϊκού κόλπου, με πολλές όρτσες, αλλαγές και σπηλιάδες. Γενικά η φετινή διοργάνωση είχε ενδιαφέρουσες διαδρομές, ορισμένες βέβαια, ταλαιπώρησαν τα μικρά σκάφη με τερματισμούς ακόμη και μετά από 20 ώρες πλεύσης όπως στην 1η ιστιοδρομία, αλλά και στην 3η ιστιοδρομία στην οποία κάποια σκάφη τερμάτισαν αργά το βράδυ.

Η διοργάνωση του φετινού Ράλι Ιονίου, όπως συνηθίζει να λέγεται, εκτός από το αγωνιστικό ενδιαφέρον που είναι δεδομένο και σημαντικό για τους ιστιοπλόους, είχε οργανωτική επιτυχία αφού ανταπεξήλθε σε προβλήματα όπως εκείνο της γέφυρας της Λευκάδος και ακατάλληλων υποδομών που παρότι είναι έντονα, με την αρωγή των τοπικών φορέων μπόρεσαν και φιλοξένησαν τα σκάφη.

Τον τόνο της φετινής διοργάνωσης έδωσε στο VHF η χαρακτηριστική δήλωση κατά τον τερματισμό ενός μέλους πληρώματος σκάφους προς την οργανωτική επιτροπή και την επιτροπή αγώνος, που τους ευχαρίστησε που χάρισαν στον όμιλο μια ακόμη πετυχημένη διοργάνωση.

Στην τελική κατάταξη μετά από 4 ιστιοδρομίες οι νικητές είναι:

Κατηγορία ORCΑ:

1η θέση – «Bidourik» (Ι.Ο. Πατρών )- κυβερνήτηςCorbettPhilip

2η θέση, «Cocobil II» (N.Ι.O.Πρεβέζης)- κυβερνήτης Νικόλαος Σαραϊλίδης

3η θέση «Maltese FalconΙΙ» (Lithuania)- κυβερνήτης Chomentauskas Gintaras

Κατηγορία ORCΒ :

1η θέση «Τolmi» (Ν.Ο. Καλαμάτας) - κυβερνήτης Σαραντόπουλος Ιωάννης

2η θέση «Okyroi II» (Ν.Ο. Λευκάδος) - κυβερνήτης Διαμιανής Παναγιώτης

3η θέση «Αέλια» (Α.Ν.Ο. Ζακύνθου) – κυβερνήτης Παλλαδινός Ευθύμιος

Κατηγορία ORCC:

1η θέση «Glafki II» (Ν.Α.Ο. Κέρκυρας) – κυβερνήτης Πρίφτης Κώστας

2η θέση «Πήγασος» (Ι.Ο. Πατρών) – κυβερνήτης Σωτήρης Σιώκος

3η θέση «Χαρά» (Ν.Ο. Παλαιού Φαλήρου) – κυβερνήτης Τζίτζης Σπύρος

Το μεγάλο υπαμειβόμενο κύπελο παρέλαβε ο Corbett Philip με το σκάφος «Bidourik» (Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών), το οποίο όπως μας εξήγησε ο πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής και Γενικός Γραμματέας του ΙΟ Πατρών, Ευθύμιος Μπούντας κρατάει στην κατοχή του ο μεγάλος νικητής για ένα χρόνο. Στο επόμενο 36ο ράλι, θα το παραλάβει ο επόμενος μεγάλος νικητής.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, έκαναν χαιρετισμό και βράβευσαν τους νικητές, ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσων Φωτήλας, ο Βουλευτής Αχαΐας, π. Υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης, ο Βουλευτής Αχαΐας Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Παναγιώτης Αντωνόπουλος, η Αντιπρύτανις Φοιτητικής Μέριμνας Λένα Αλμπάνη, ο πρόεδρος Επιτροπής Ανοιχτής Θάλασσας της Ε.Ι.Ο. και πρόεδρος του Ι.Ο. Πατρών, Κώστας Καλογερόπουλος, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους, ο Β' αντιπρόεδρος και υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων του Δ.Σ. της Ε.Ι.Ο. και ο Β’ αντιπρόεδρος του Ι.Ο. Πατρών, Κώστας Γεωργόπουλος, τα μέλη της Οργανωτικής Επιτροπής και της Επιτροπής αγώνων, οι έφοροι των τμημάτων του Ι.Ο.Π., καπετάνιοι, πληρώματα και φίλοι του Ι.Ο.Π. και της ιστιοπλοΐας.

Ο πρόεδρος του Ι.Ο. Πατρών απένειμε τιμητική πλακέτα στη Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για την καθοριστική συμβολή της στην πραγματοποίηση των αγώνων, την οποία παρέλαβε ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού Παναγιώτης Αντωνόπουλος.

Την ευθύνη της φετινής διοργάνωσης είχε ο Ι.Ο. Πατρών σε συνδιοργάνωση με τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Κέρκυρας, τον Ν.Ο. Λευκάδος, τον Ν.Ι.Ο. Πρέβεζας, τον Ν.Ο. Αστακού, τον Ν.Ο. Κεφαλλονιάς - Ιθάκης, τον Ν.Ο. Ιθάκης «Πρόοδος», τον Α.Ν.Ο. Ζακύνθου και τον Ν.Ο. Μεσολογγίου, τον Ν.Ο. Κατάκολου και πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.

Την διοργάνωση στήριξαν: η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ο Δήμος Πατρέων, ο ΟΛΠΑ, η οικογένεια Τέφα και η Μαρίνα Πρέβεζας, ο Δήμος Λευκάδος και η D Marin Λευκάδος, ο Δήμος Ξηρομέρου και ο Ναυτικός Όμιλος Αστακού, το λιμενικό ταμείο Μεσολογγίου και ο Ναυτικός όμιλος Μεσολογγίου, όπως επίσης και οι: Super Cargo, Tρίαινα Α.Ε., Κερασίδης Α.Ε., Χωριάτικη Ζύμη, Pizza Express και Αχαϊκό «Εντελβάις». Ιδιαίτερα μεγάλη ήταν η στήριξη της διαχειρίστριας του εντευκτηρίου του ΙΟ Πατρών κας. Βάσως Κοντογεώργη.

Μέγας χορηγός ΙΟ Πατρών, Super Cargo!