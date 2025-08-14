4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Ας αρχίσουμε την προετοιμασία μας

Πρόβα τζενεράλε στο σκοτάδι
4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας για τον Φάνη Τσιμιγκάτο, Σάββατο 11 Οκτωβρίου.
Αυτή την εβδομάδα κάνε μια πρόβα τζενεράλε στο σκοτάδι
- Τρέξε στην ίδια ώρα με τον αγώνα για να συνηθίσεις φως/θερμοκρασία
- Δοκίμασε ενυδάτωση & σνακ όπως θα τα κάνεις στο race day
- Φρόντισε για ορατότητα: ανακλαστικά/φωτεινά σημεία στα ρούχα
- Στόχος: σταθερός ρυθμός που να είσαι σε θέση να συζητάς άνετα (conversation pace)
- Πες μας στα σχόλια: ποια απόσταση τρέχεις; 21K, 5K ή 1K;
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr