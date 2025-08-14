Back to Top
4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Ας αρχίσουμε την προετοιμασία μας

Πρόβα τζενεράλε στο σκοτάδι

4ος Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Πάτρας για τον Φάνη Τσιμιγκάτο, Σάββατο 11 Οκτωβρίου.

Αυτή την εβδομάδα κάνε μια πρόβα τζενεράλε στο σκοτάδι

- Τρέξε στην ίδια ώρα με τον αγώνα για να συνηθίσεις φως/θερμοκρασία
- Δοκίμασε ενυδάτωση & σνακ όπως θα τα κάνεις στο race day
- Φρόντισε για ορατότητα: ανακλαστικά/φωτεινά σημεία στα ρούχα
- Στόχος: σταθερός ρυθμός που να είσαι σε θέση να συζητάς άνετα (conversation pace)
- Πες μας στα σχόλια: ποια απόσταση τρέχεις; 21K, 5K ή 1K;

Οι εγγραφες συνεχίζονται

