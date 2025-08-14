Στη μάχη με τη φωτιά και ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών

Ολονύχτια υπερπροσπάθεια
Με το νεότευκτο σωστικό - φουσκωτό σκάφος, δωρεά του Ι.Σ.Ν. (ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος), συμμετείχε ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών στην επιχείρηση υποστήριξης και διάσωσης δια θαλάσσης υπό τις οδηγίες του λιμενικού, στην μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή των Βραχναιΐκων και στον Αλισσό.
Μια ολονύκτια μάχη, μια κατάθεση ψυχής από τον κυβερνήτη του σκάφους και προπονητή Αριστοτέλη Κουλουμπή - Καλογερόπουλο .
Το Δ.Σ. και τα μέλη του Ι.Ο. Πατρών τον ευχαριστούν για την προσφορά του.
