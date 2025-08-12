Ο Απόστολος Γεωργαράς θα συνεχίσει την καριέρα του στις ΗΠΑ!

Ένα από τα σημαντικότερα ταλέντα που ανέδειξε ο ΝΟΠ και το ελληνικό πόλο, ο Απόστολος Γεωργαράς κίνησε για άλλες Πολιτείες.

Τις Ηνωμένες της Αμερικής για να ακριβολογούμε, καθώς ξεκινά μια νέα περίοδος στη ζωή του.

Ο 20χρονος διεθνής πολίστας βρίσκεται ήδη στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ όπου θα σπουδάσει Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων στο University of the Pacific (ξεκινά 25/8).

Παράλληλα θα συνεχίσει να παίζει πόλο, καθώς πήρε πλήρη αθλητική υποτροφία και έτσι θα αγωνιστεί στο Κολλεγιακό πρωτάθλημα της NCAA με την ομάδα του Πανεπιστημίου του.

Περίσσεμα ταλέντου χαρακτηρίζει τον νεαρό περιφερειακό, όπως άλλωστε και τον πατέρα του, κορυφαίο αμυντικό του ΝΟΠ στα ‘90ς, Ντίνο Γεωργαρά.

Ξεχώρισε από πολύ μικρός για τις ικανότητές του, έπαιξε σε όλες τις ηλικιακές ομάδες του ΝΟΠ (μίνι, παίδων, εφήβων, νέων) πριν προωθηθεί στην ανδρική ομάδα την περίοδο 2019-2020, μόλις 14 ετών.

Αγωνίστηκε πέντε σεζόν με τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών σε Α1 - Α2 και Κύπελλο Ελλάδας, παίζοντας συνολικά σε 76 ματς και σκοράροντας 169 γκολ. Πέρυσι αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό (23 αγώνες - 40 γκολ).

Είναι διεθνής με όλες -πλην της των ανδρών- Εθνικές μας ομάδες.

Λείπει από τον ΝΟΠ, θα λείπει πια και από την Α1…