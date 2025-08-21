Με ασταμάτητο Αγγελόπουλο, η Εθνική εφήβων πέρασε στα προημιτελικά

Εύκολη πρόκριση στην οκτάδα. Η Εθνική μας ομάδα Υδατοσφαίρισης Εφήβων Κ18 συνέτριψε την Πολωνία με 21-12, στο χιαστί παιχνίδι του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, που φιλοξενείται στην πόλη Οραντέα της Ρουμανίας.

Το σύνολο του Ηλία Μαχαίρα, που έχει δύο νίκες και δύο ήττες στη διοργάνωση, θα αντιμετωπίσει στο πλαίσιο της προημιτελικής φάσης, την Παρασκευή (22/8) στις 17:30, την Κροατία, η οποία είχε τερματίσει δεύτερη στον Β΄Όμιλο.

Οι διεθνείς μας επέβαλλαν τον ρυθμό τους από το ξεκίνημα της αναμέτρησης, αφού προηγήθηκαν με 4-0 και 5-1 στην πρώτη περίοδο έχοντας ως αιχμή τον Δημήτρη Χατζή. Στη συνέχεια, τη... σκυτάλη στο σκοράρισμα πήρε ο Ηλίας Αγγελόπουλος για να «εκτοξευθεί» η διαφορά ακόμη και στα δέκα γκολ (20-10), στα τελευταία 107 δευτερόλεπτα του παιχνιδιού.

Η Εθνική μας είχε πλουραλισμό στην επίθεση αφού σκόραραν συνολικά εννέα παίκτες, με τον Ηλία Αγγελόπουλο να βρίσκει στόχο έξι φορές (παίζοντας μάλιστα στο τελευταίο 8λεπτο ως αμυντικός, οπότε και σκόραρε τετράκις απο την περιφέρεια!!) και τον Χατζή πέντε.

Σημειώνεται πως ο φουνταριστός του ΝΟΠ πέτυχε σε δεύτερο συνεχόμενο αγώνα έξι γκολ, ενώ από την τριάδα των Πατρινών, άλλα δύο έβαλε ο Κωνσταντίνος Μπιτσάκος και 1 ο Αγγελος Λαμπάτος.

Συνολικά δε, μετά από 4 ματς, έχουν πετύχει στο τουρνουά, 17, 6 και 2 γκολ αντίστοιχα.

ΕΛΛΑΔΑ- ΠΟΛΩΝΙΑ 21-12

Οκτάλεπτα: 5-2, 3-2, 5-3, 8-5

ΕΛΛΑΔΑ (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 6, Σάρρος 1, Λεβάντης 1, Λεωνιδάκης, Αγγελος Λαμπάτος 1, Χατζής 5, Μότσιας, Πατσιλινάκος 2, Μπιτσάκος 2, Αλευράς 1, Τζανακάκης, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης 2.

Για την Πολωνία σκόραραν: Γκρέιφ 4, Γκουτκόφσκι 3, Γκραμπίνσκι 2, Πάβλακ 2, Γιανίτσκι 1.

* Αρχηγός της αποστολής είναι το μέλος του Δ.Σ. του ΝΟΠ, Νικόλας Φιλόπουλος.

* Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αθήνα, ο Βασίλης Λαμπάτος προαορίζεται για την Εθνική παίδων, τη δε θέση του στον πάγκο του ΝΟΠ θα πάρει ο Φώντας Λεμπέσης.



