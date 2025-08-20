Ο Ηλίας πήρε τ΄όπλο του και πρώτη νίκη για την Εθνική Εφήβων

Σεφτέ στις νίκες για την Εθνική μας ομάδα!

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα των Εφήβων Κ18 επιβλήθηκε της Ολλανδίας με 16-13 στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής του Α΄ Ομίλου στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που φιλοξενείται στην πόλη Οραντέα της Ρουμανίας.

Το σύνολο του Ηλία Μαχαίρα πήρε τους πρώτους του βαθμούς στο γκρουπ και, συγχρόνως, την τρίτη θέση στη βαθμολογία πίσω από την Ουγγαρία και την Ιταλία.

Κάτι που σημαίνει πως την Πέμπτη (21/8) θα αντιμετωπίσει στις 17.30 την ομάδα που θα τερματίσει δεύτερη στον Γ΄ όμιλο με στόχο να εξασφαλίσει μια θέση στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης.

Ο αντίπαλός της θα αναδειχθεί από τον αγώνα που ακολουθεί ανάμεσα στην Γαλλία και τη Ρουμανία.

Το παιχνίδι κρίθηκε ουσιαστικά στη δεύτερη περίοδο, όταν οι διεθνείς μας ένα επιμέρους 4-0 μετέτρεψαν το 4-3 σε 8-3, έχοντας ως όπλο τους την άμυνα και πρώτους σκόρερ τους Ηλία Αγγελόπουλο (πρώτος σκόρερ της Εθνικής μας με έξι γκολ) και Κοσμά Πατσιλινάκο, που βρήκαν στόχο από τρεις φορές στο συγκεκριμένο διάστημα.

ΕΛΛΑΔΑ – ΟΛΛΑΝΔΙΑ 16-13

Οκτάλεπτα: 4-3, 4-0, 5-6, 3-4

ΕΛΛΑΔΑ (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Ηλίας Αγγελόπουλος 6, Σάρρος 2, Μαραγκουδάκης 2, Λεωνιδάκης, Αγγελος Λαμπάτος, Χατζής 1, Λεβάντης, Πατσιλινάκος 3, Κωνσταντίνος Μπιτσάκος 2, Αλευράς, Τζανακάκης, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης.

Για την Ολλανδία σκόραραν: Τζούκιτς 6, Μούγιαν 2, Κριστ 2, Χέιγκεμαν 2, Κόνινγκς 1.

Αρχηγός της αποστολής το μέλος του Δ.Σ. του ΝΟΠ, Νικόλας Φιλόπουλος.