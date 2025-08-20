Λύγισε στο τέλος η Εθνική Εφήβων στο Ευρωπαϊκό με τρεις Πατρινούς

Μια ακόμη ήττα για την Εθνική μας ομάδα Εφήβων Κ18, αυτή τη φορά από την Ουγγαρία με 19-13, στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του Α΄ Ομίλου, στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που φιλοξενείται στην πόλη Οραντέα της Ρουμανίας.

Το ελληνικό συγκρότημα, που βρίσκεται στην τελευταία θέση της βαθμολογίας με δύο ήττες σε ισάριθμα ματς, θα αντιμετωπίσει την Τετάρτη (20/8) στις 17:30 την Ολλανδία με στόχο την πρώτη του νίκη στη διοργάνωση. Το συγκρότημα του Ηλία Μαχαίρα θα περάσει από τη διαδικασία των χιαστί, αφού τις δύο πρώτες θέσεις του γκρουπ έχουν καπαρώσει, ήδη, η Ιταλία με την Ουγγαρία.

Στην μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης οι διεθνείς μας ήταν ανταγωνιστικοί, αφού το σκορ ήταν 10-10 (6.49 πριν ολοκληρωθεί το τρίτο οκτάλεπτο). Όμως, στην τελευταία περίοδο, έμοιαζαν να μένουν από δυνάμεις, κάτι που εκμεταλλεύθηκαν οι Μαγυάροι και με ένα επιμέρους 5-1, πήραν τη νίκη.

Πρώτος σκόρερ της Εθνικής μας σε ένα ακόμη παιχνίδι ήταν ο Δημήτρης Χατζής με τέσσερα γκολ.

ΕΛΛΑΔΑ – ΟΥΓΓΑΡΙΑ 13-19

Οκτάλεπτα: 5-3, 4-6, 3-5, 1-5

ΕΛΛΑΔΑ (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Ηλίας Αγγελόπουλος 3, Σάρρος 1, Μαραγκουδάκης, Λεωνιδάκης, Αγγελος Λαμπάτος 1, Χατζής 4, Μότσιας, Πατσιλινάκος 2, Κωνσταντίνος Μπιτσάκος 1, Αλευράς, Τζιανακάκης, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης 1.

Για την Ουγγαρία σκόραραν: Μπένεντεκ 6, Τσεχ 3, Μπέλα 3, Γιάμπορ 2, Ντίβιακ 2, Παγιάν 1, Ραμπ 1, Ίμρε 1.

Στο άλλο παιχνίδι του Α΄Ομίλου, η Ιταλία κέρδισε σχετικά εύκολα την Ολλανδία με 16-11

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 2 αγώνες)

1. Ουγγαρία 6

2. Ιταλία 6

3. Ολλανδία 0

4. ΕΛΛΑΔΑ 0

Αρχηγός της αποστολής το μέλος του ΝΟΠ, Νικόλας Φιλόπουλος.