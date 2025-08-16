4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Τρεις αγώνες - τα πάντα για τις εγγραφές

Σάββατο 11 Οκτωβρίου
Ο αγώνας που διοργανώνουν, ο Δήμος Πατρέων σε συνεργασία με τον Αθλητικό Ομιλο Πάτρας «Κούρος», θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου με εκκίνηση και τερματισμό στο Νότιο Πάρκο.
Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, ενώ η διαδρομή της είναι επίσημη μετρημένη και πιστοποιημένη.
Η αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή του 4ου Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος» ξεκίνησε.
Τα τρία είδη εγγραφών
? Σάββατο 11 Οκτωβρίου — οι δηλώσεις συμμετοχής «τρέχουν» και το ενδιαφέρον είναι ήδη μεγάλο!
1) ?♂️ Ατομική εγγραφή (ενήλικες)
Για την παραλαβή αθλητικού εξοπλισμού & αριθμού από το κέντρο παράδοσης:
✔️ Φέρνεις ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.
2) ? Ατομική εγγραφή (ανήλικοι)
Για συμμετοχή ανήλικου δρομέα με ατομική εγγραφή απαιτείται:
✔️ Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα με γνήσιο υπογραφής που συναινεί στη συμμετοχή.
✔️ Ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας του συμμετέχοντα.
3) ? Ομαδική εγγραφή (8+ άτομα)
Μπορούν να εγγραφούν ομάδες τουλάχιστον 8 ατόμων, μικτές, στα αγωνίσματα 5.000 μ. και Ημιμαραθωνίου, ανεξαρτήτως φύλου/ηλικίας και ανεξαρτήτως αν ανήκουν σε σύλλογο, υπηρεσία, εταιρεία κ.λπ. — αρκεί η επιθυμία να τρέξουν σαν ομάδα.
Ρόλοι & παραλαβή:
• Ορίζεται αρχηγός ομάδας που την εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα (και αναπληρωτής σε περίπτωση απουσίας).
• Κατά την παραλαβή εξοπλισμού των μελών, ο αρχηγός ή ο αναπληρωτής προσκομίζει ταυτότητα/διαβατήριο.
Ευθύνη αρχηγού:
• Συγκεντρώνει για κάθε συμμετέχοντα την ενυπόγραφη αίτηση συμμετοχής και τις καταθέτει την ημέρα παραλαβής του πακέτου.
• Αν στην ομάδα υπάρχουν ανήλικοι, προσκομίζει επιπλέον και υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης κηδεμόνα (με γνήσιο υπογραφής).
? Πληροφορίες για ομαδικές εγγραφές: 6947 831 390 (Γιώργος Παπανδρεόπουλος, Διευθυντής Αγώνα)
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr