4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Τρεις αγώνες - τα πάντα για τις εγγραφές

Ο αγώνας που διοργανώνουν, ο Δήμος Πατρέων σε συνεργασία με τον Αθλητικό Ομιλο Πάτρας «Κούρος», θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου με εκκίνηση και τερματισμό στο Νότιο Πάρκο.

Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, ενώ η διαδρομή της είναι επίσημη μετρημένη και πιστοποιημένη.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή του 4ου Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος» ξεκίνησε.

Τα τρία είδη εγγραφών

? Σάββατο 11 Οκτωβρίου — οι δηλώσεις συμμετοχής «τρέχουν» και το ενδιαφέρον είναι ήδη μεγάλο!

1) ?‍♂️ Ατομική εγγραφή (ενήλικες)

Για την παραλαβή αθλητικού εξοπλισμού & αριθμού από το κέντρο παράδοσης:

✔️ Φέρνεις ταυτότητα ή διαβατήριο ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας.

2) ? Ατομική εγγραφή (ανήλικοι)

Για συμμετοχή ανήλικου δρομέα με ατομική εγγραφή απαιτείται:

✔️ Υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα με γνήσιο υπογραφής που συναινεί στη συμμετοχή.

✔️ Ταυτότητα/διαβατήριο ή άλλο έγγραφο ταυτοπροσωπίας του συμμετέχοντα.

3) ? Ομαδική εγγραφή (8+ άτομα)

Μπορούν να εγγραφούν ομάδες τουλάχιστον 8 ατόμων, μικτές, στα αγωνίσματα 5.000 μ. και Ημιμαραθωνίου, ανεξαρτήτως φύλου/ηλικίας και ανεξαρτήτως αν ανήκουν σε σύλλογο, υπηρεσία, εταιρεία κ.λπ. — αρκεί η επιθυμία να τρέξουν σαν ομάδα.

Ρόλοι & παραλαβή:

• Ορίζεται αρχηγός ομάδας που την εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα (και αναπληρωτής σε περίπτωση απουσίας).

• Κατά την παραλαβή εξοπλισμού των μελών, ο αρχηγός ή ο αναπληρωτής προσκομίζει ταυτότητα/διαβατήριο.

Ευθύνη αρχηγού:

• Συγκεντρώνει για κάθε συμμετέχοντα την ενυπόγραφη αίτηση συμμετοχής και τις καταθέτει την ημέρα παραλαβής του πακέτου.

• Αν στην ομάδα υπάρχουν ανήλικοι, προσκομίζει επιπλέον και υπεύθυνη δήλωση συγκατάθεσης κηδεμόνα (με γνήσιο υπογραφής).

? Πληροφορίες για ομαδικές εγγραφές: 6947 831 390 (Γιώργος Παπανδρεόπουλος, Διευθυντής Αγώνα)