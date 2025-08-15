4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Ο απόλυτος οδηγός

Σάββατο 11 Οκτωβρίου
Η αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή του 4ου Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος» ξεκίνησε.
Ο αγώνας που διοργανώνουν, ο Δήμος Πατρέων σε συνεργασία με τον Αθλητικό Ομιλο Πάτρας «Κούρος», θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου με εκκίνηση και τερματισμό στο Νότιο Πάρκο. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, ενώ η διαδρομή της είναι επίσημη μετρημένη και πιστοποιημένη.
Πρώτη φορά σε νυχτερινό ημιμαραθώνιο;
Ο απόλυτος οδηγός με 5 απαντήσεις για ό,τι ντρέπεσαι να ρωτήσεις:
Bib & χρονομέτρηση (πού μπαίνει, τι προσέχω)
Μπροστά στο στήθος, ευθύ, με τις καρφίτσες στις 4 γωνίες. Μην το καλύπτεις με ζακέτα. Μην διπλώνεις το bib — συνήθως περιέχει chip χρονομέτρησης.
Άφιξη στο χώρο & ζώνες εκκίνησης
Στόχευσε να φτάσεις 60–90 λεπτά πριν την εκκίνηση: πάρκινγκ/μετακίνηση, τουαλέτα, ζέσταμα, παράδοση τσάντας, είσοδος στη ζώνη εκκίνησης.
Drop bag: παράδοση–παραλαβή χωρίς άγχος
Παραδίδεις την τσάντα στο σημείο φύλαξης με το αυτοκόλλητο του bib. Παραλαβή με το bib μετά τον τερματισμό.
? Ρυθμός για πρωτάρηδες (πώς δεν “καίγεσαι”)
Ξεκίνα πιο αργά από όσο νιώθεις (conversation pace), κράτα σταθερό ρυθμό και, αν έχεις δυνάμεις, άνοιξε μετά τη μέση (negative split).
Στόχος: να τερματίσεις «δυνατός», όχι «άδειος».
Σταθμοί νερού & τι κάνω αν δεν νιώσω καλά
Περνάς όλους τους σταθμούς για λίγες γουλιές — καλύτερα προληπτικά παρά κατόπιν εορτής. Αν δεν νιώσεις καλά κόβεις ρυθμό, περπατάς, πίνεις νερό. Αν συνεχίζεται: σταμάτα σε σταθμό/εθελοντή ή κάλεσε βοήθεια. Δείτε λιγότερα
