4ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος «Φάνης Τσιμιγκάτος»: Ο απόλυτος οδηγός

Η αντίστροφη μέτρηση για τη διεξαγωγή του 4ου Νυχτερινού Ημιμαραθώνιου Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος» ξεκίνησε.

Ο αγώνας που διοργανώνουν, ο Δήμος Πατρέων σε συνεργασία με τον Αθλητικό Ομιλο Πάτρας «Κούρος», θα διεξαχθεί το Σάββατο 11 Οκτωβρίου με εκκίνηση και τερματισμό στο Νότιο Πάρκο. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΓΑΣ και της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βόρειας Πελοποννήσου, ενώ η διαδρομή της είναι επίσημη μετρημένη και πιστοποιημένη.

Πρώτη φορά σε νυχτερινό ημιμαραθώνιο;

Ο απόλυτος οδηγός με 5 απαντήσεις για ό,τι ντρέπεσαι να ρωτήσεις:

Bib & χρονομέτρηση (πού μπαίνει, τι προσέχω)

Μπροστά στο στήθος, ευθύ, με τις καρφίτσες στις 4 γωνίες. Μην το καλύπτεις με ζακέτα. Μην διπλώνεις το bib — συνήθως περιέχει chip χρονομέτρησης.

Άφιξη στο χώρο & ζώνες εκκίνησης

Στόχευσε να φτάσεις 60–90 λεπτά πριν την εκκίνηση: πάρκινγκ/μετακίνηση, τουαλέτα, ζέσταμα, παράδοση τσάντας, είσοδος στη ζώνη εκκίνησης.

Drop bag: παράδοση–παραλαβή χωρίς άγχος

Παραδίδεις την τσάντα στο σημείο φύλαξης με το αυτοκόλλητο του bib. Παραλαβή με το bib μετά τον τερματισμό.

? Ρυθμός για πρωτάρηδες (πώς δεν “καίγεσαι”)

Ξεκίνα πιο αργά από όσο νιώθεις (conversation pace), κράτα σταθερό ρυθμό και, αν έχεις δυνάμεις, άνοιξε μετά τη μέση (negative split).

Στόχος: να τερματίσεις «δυνατός», όχι «άδειος».

Σταθμοί νερού & τι κάνω αν δεν νιώσω καλά

Περνάς όλους τους σταθμούς για λίγες γουλιές — καλύτερα προληπτικά παρά κατόπιν εορτής. Αν δεν νιώσεις καλά κόβεις ρυθμό, περπατάς, πίνεις νερό. Αν συνεχίζεται: σταμάτα σε σταθμό/εθελοντή ή κάλεσε βοήθεια. Δείτε λιγότερα

Οι εγγραφές-δηλώσεις συμμετοχής έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης: https://raceid.com/el/races/13932/about