Ποδαρικό με ήττα για την Εθνική Eφήβων * Τρία τα «πατρινά» γκολ

Με ήττα 14-9 από την Ιταλία, ξεκίνησε την Δευτέρα (18/8) τις υποχρεώσεις της η Εθνική μας ομάδα Υδατοσφαίρισης Εφήβων Κ18 (ανάμεσά τους και οι πατρινοί Ηλίας Αγγελόπουλος, Κωνσταντίνος Μπιτσάκος και Αγγελος Λαμπάτος) στο πλαίσιο του Α΄ ομίλου για το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που φιλοξενείται στην Οραντέα της Ρουμανίας.

Επόμενος αντίπαλος για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είναι η Ουγγαρία, την Τρίτη (19/8) στις 20:30. Σύμφωνα με το σύστημα διεξαγωγής, οι δύο πρώτες ομάδες από τον πρώτο και το δεύτερο γκρουπ θα εξασφαλίσουν την απευθείας πρόκρισή τους στην προημιτελική φάση της διοργάνωσης, που είναι προγραμματισμένη στις 22/8, ενώ μια ημέρα νωρίτερα θα γίνουν τα παιχνίδια χιαστί.

Το συγκρότημα του Ηλία Μαχαίρα πέτυχε το πρώτο γκολ του αγώνα με τον Δημήτρη Χατζή (5.08 πριν την ολοκλήρωση του πρώτου οκταλέπτου), αλλά η συνέχεια δεν ήταν ανάλογη. Η Ιταλία προηγήθηκε με 5-1 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, ενώ στο ημίχρονο η διαφορά στο σκορ έφθασε και τα πέντε γκολ (8-3). Το μόνο που κατάφεραν οι διεθνείς μας ήταν να μειώσουν σε 11-8 και 12-9, τέσσερα λεπτά πριν ολοκληρωθεί το παιχνίδι.

Πρώτος σκόρερ του ελληνικού συγκροτήματος ήταν ο Δημήτρης Χατζής, που πέτυχε πέντε γκολ.

ΕΛΛΑΔΑ – ΙΤΑΛΙΑ 9-14

Οκτάλεπτα: 1-4, 2-4, 4-3, 2-3

ΕΛΛΑΔΑ (Ηλίας Μαχαίρας): Μπερδές, Αγγελόπουλος 2, Σάρρος 1, Μαραγκουδάκης, Λεβάντης, Λαμπάτος, Χατζής 5, Μότσιας, Πατσιλινάκος, Μπιτσάκος 1, Αλευράς, Τζιανακάκης, Γιαννόπουλος, Ζουζούνης.

Για την Ιταλία σκόραραν: Τσιανέζε 4, Κοστάντζο 2, Ντι Κοράτο 2, Ολίβι 2, Τρέσα 2, Μαφέι 1, Μιράλντι 1.

Αρχηγός της αποστολής το μέλος του ΝΟΠ, Νικόλας Φιλόπουλος.

Στο άλλο παιχνίδι του Α΄Ομίλου, η Ουγγαρία κέρδισε την Ολλανδία με 15-11.

Παρακάτω βίντεο με τους παίκτες της ελληνικής ομάδας πριν ξεκινήσει το παιχνίδι με την Ιταλία.