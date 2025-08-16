Θλίψη στην Πάτρα για τον θάνατο του 22χρονου Ιωάννη Κουτρουμπάνου- Σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Κέρκυρα

Ήταν Γιος του γνωστού προπονητή στίβου Σάκη Κουτρουμπάνου
Θλίψη έχει σκορπίσει στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του 22χρονου Ιωάννη Κουτρουμπάνου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Τετάρτη 13 Αυγούστου στη Δασιά Κέρκυρας.
Ο νεαρός δικυκλιστής μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς, λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.
Ο άτυχος 22χρονος ήταν γιος του γνωστού προπονητή στίβου Σάκη Κουτρουμπάνου, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε προπονητής της Παναχαϊκής και σήμερα είναι τεχνικός σύμβουλος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βορειοδυτικής Πελοποννήσου.
Η οικογένεια, ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στην Πάτρα, θρηνεί την απώλειά του, με τον εκλιπόντα να αφήνει πίσω του τον πατέρα του, τη μητέρα του και δύο αδελφές.
Η τραγική είδηση έχει προκαλέσει συγκίνηση στην αθλητική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία, που εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια.
Η κηδεία του θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr