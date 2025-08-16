Back to Top
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Θλίψη στην Πάτρα για τον θάνατο του 22χρονου Ιωάννη Κουτρουμπάνου- Σκοτώθηκε σε τροχαίο στην Κέρκυρα

Σταθόπουλος Τάσσος
Ήταν Γιος του γνωστού προπονητή στίβου Σάκη Κουτρουμπάνου

Θλίψη έχει σκορπίσει στην Πάτρα η είδηση του θανάτου του 22χρονου Ιωάννη Κουτρουμπάνου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε την Τετάρτη 13 Αυγούστου στη Δασιά Κέρκυρας.

Ο νεαρός δικυκλιστής μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς, λίγες ώρες αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του.

Ο άτυχος 22χρονος ήταν γιος του γνωστού προπονητή στίβου Σάκη Κουτρουμπάνου, ο οποίος στο παρελθόν υπήρξε προπονητής της Παναχαϊκής και σήμερα είναι τεχνικός σύμβουλος της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Βορειοδυτικής Πελοποννήσου.

Η οικογένεια, ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή στην Πάτρα, θρηνεί την απώλειά του, με τον εκλιπόντα να αφήνει πίσω του τον πατέρα του, τη μητέρα του και δύο αδελφές.

Η τραγική είδηση έχει προκαλέσει συγκίνηση στην αθλητική κοινότητα και στην τοπική κοινωνία, που εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένεια.

Η κηδεία του θα γίνει σε στενό οικογενειακό κύκλο.

Ειδήσεις