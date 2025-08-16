Σε γενική επιφυλακή η Πάτρα για 5η μέρα – Χωρίς ενεργά μέτωπα αλλά με ισχυρούς ανέμους

Σε καθεστώς γενικής επιφυλακής παραμένει η Πάτρα για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή.

Παρότι δεν υπάρχει ενεργή εστία, η ατμόσφαιρα το πρωί του Σαββάτου ήταν αποπνικτική, με έντονη τη μυρωδιά καπνού λόγω της υγρασίας.

Το γεγονός προκάλεσε ανησυχία σε πολλούς κατοίκους, οι οποίοι τηλεφωνούσαν διαρκώς στις αρχές για να ενημερωθούν.

Παράλληλα, η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται σήμερα σε «πορτοκαλί» συναγερμό, με πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς εξαιτίας των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή.