Πάτρα: Στο Λυκοχορό η υδροφόρα για την εξυπηρέτηση των δημοτών

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την άμεση υποστήριξη των κατοίκων που αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης, ο Δήμος ενημερώνει για τη νέα τοποθεσία της υδροφόρας.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Ενημερώνονται οι δημότες ότι υδροφόρα με νερό βρίσκεται στο Λυκοχορό, κάτω από τη Γέφυρα της Περιμετρικής.

Αρχικά ήταν προγραμματισμένο η υδροφόρα να σταθμεύσει στην Αγία Ειρήνη στο Ριγανόκαμπο, για να εξυπηρετηθούν όμως καλύτερα οι κάτοικοι που έχουν ανάγκη, κρίθηκε ότι πρέπει να μετακινηθεί στο Λυκοχορό και να δίνει από εκεί νερό.